A Villa Manin torna l’appuntamento con il rugby TAG per le scuole

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 torna l’appuntamento con “Tagghiamo la Scuola Fvg” organizzato dall’Asd Overbugline, della Uisp, che organizza la 5^ edizione dell’evento.

Si tratta della conclusione di un percorso sviluppato per diffondere la conoscenza del rugby, utilizzando la versione “TAG Rugby”, senza contatto, che da ottobre ad aprile ha visto le classi quarte e quinte delle scuole primarie; prime, seconde e terze delle secondarie di 1° grado; prime e seconde di 2° grado, del Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale che hanno aderito al progetto e dove si sono svolte le lezioni di rugby in orario curriculare concordate con il referente per le attività motorie degli istituti comprensivi.

Quest’anno l’evento Tagghiamo la Scuola si svolgerà lunedì 27 aprile sempre presso la piazza tonda di Villa Manin a Passariano di Codroipo. Una manifestazione sportiva “non competitiva”, alla quale parteciperanno gli studenti per confrontarsi e condividere le esperienze fatte durante l’anno scolastico. Anche in occasione della giornata in Villa Manin la modalità del gioco del rugby utilizzata sarà la versione TAG, ove non vi è alcun contatto fisico tra i partecipanti.

Gli alunni saranno accompagnati presso villa Manin in pullman per iniziare gli incontri alle 9 e poi riaccompagnati a scuola entro la fine dell’orario scolastico mattutino. Ogni partecipante riceverà una t-shirt celebrativa del TAG Rugby 2025/2026.

Le scuole che partecipano.

Nella scorsa edizione erano presenti gli istituti di Basiliano, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Faedis, Flaibano, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Mortegliano, Pantianicco, Sedegliano, Spilimbergo, Talmassons e Udine.

Quest’anno saranno coinvolte le scuole secondarie di secondo grado di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Spilimbergo, Codroipo e il Malignani di Udine; le scuole secondarie di primo grado di Basiliano, Sedegliano, Manzano, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone, Lignano Sabbiadoro e Latisana; e le scuole primarie di Flaibano, Beivars, Faedis, Attimis, Povoletto e il VI comprensivo di Udine.

Allo scopo di coprire le spese relative al trasporto degli atleti / studenti dagli istituti scolastici a Villa Manin e ritorno, sarà richiesto un contributo alla Regione FVG, inoltre bisogna ringraziare l’istituto aeronautico Nobile di Fagagna che metterà a disposizione degli alunni due simulatori di volo durante l’evento in villa Manin e la collaborazione di Erpac, Banca TER, Abaco Viaggi, Admo, Drone Rep, Ecozona Iberian e l’aeroclub di Campoformido, in qualità di partner dell’iniziativa.

Il concorso legato all’evento.

Quest’anno ci sarà anche un concorso legato all’evento, cui parteciperanno tutti gli atleti / studenti, i quali potranno realizzare un disegno su cartoncino 70×100 (uno per classe) riferito al “Rugby e il volo in ogni sua forma”. Le opere saranno esposte in occasione della festa finale in villa Manin il 27 aprile 2026. Peraltro speriamo nell’addestramento delle Frecce Tricolori che solitamente in questo periodo fanno capolino sul cielo di Codroipo, visibili anche durante gli incontri di Tagghiamo la Scuola.

I vincitori del concorso, due ragazzi/e (estratti a sorte nella classe vincitrice) per la primaria, 2 per la secondaria di primo grado e 2 per la secondaria di secondo grado, effettueranno: il primo o la prima sorteggiato/a di ogni livello scolastico, un volo in aereo presso l’Aeroclub Friulano di Campoformido e il secondo/a una lezione su di un simulatore di volo presso l’Istituto Nobile di Fagagna.