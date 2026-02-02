A Gorizia il parco di Campagnuzza nel mirino dei vandali: a denunciarlo Legambiente e il gruppo Amici del parco.

“Sono state abbattute la bacheca all’ingresso del Parco, divelta la fontana in ghisa, distrutta la piccola biblioteca per il bookcrossing e dato fuoco ad alcuni libri, danneggiati i pannelli descrittivi del Parco, in italiano e sloveno, recentemente collocati da Legambiente Gorizia Aps, che ne è tuttora proprietaria, realizzati con il contributo di Coop Alleanza 3.0 e frutto di accurato studio scientifico” sostengono.

“I cartelloni – aggiungono – avrebbero dovuto essere ufficialmente inaugurati il 20 maggio, giornata mondiale delle api, in presenza di alcune scolaresche ed esponenti di altre associazioni. Pure divelti dei segnali di divieto e asportato un braccio alla scultura lignea dell’orsa con il suo piccolo. Divelto pure un altro cartello apposto da Legambiente con la dicitura: “Area pulita: quest’area è stata pulita da volontari di Legambiente. Aiutateci a mantenerla così!” È stato anche danneggiato un cartello dell’Ente tutela Pesca”.

A questo punto le associazioni stesse si chiedono se abbia senso proseguire con le quotidiane attività di volontariato tese alla salvaguardia e valorizzazione di questa area verde. Per la messa in sicurezza dell’area è intervenuta una pattuglia della polizia.

“Ora non ci resta che sperare nell’operato delle forze dell’ordine, che avranno il compito di individuare i malfattori e in quello della magistratura affinché infligga loro un’esemplare condanna”.