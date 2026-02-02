Ricercato in tutta Europa, è a spasso per Udine: 44enne arrestato

A Udine la polizia ha arrestato un cittadino ceco 44enne, ricercato, destinatario di mandato d’arresto europeo.
La polizia di Stato di Udine, nella notte di mercoledì, ha proceduto all’arresto di un cittadino ceco di 44 anni destinatario di mandato d’arresto europeo emesso dalla Repubblica Ceca per il reato di furto. Nel corso dell’ordinaria attività di prevenzione, alle 1.45 circa, un equipaggio della Squadra Volante controllava il soggetto, mentre si aggirava in questa via Leopardi e, una volta identificato compiutamente, emergeva il provvedimento di cattura a suo carico.
Nello specifico, l’uomo risultava essersi reso responsabile, nel settembre 2025, del furto di un paio di occhiali in un negozio della cittadina di Plzen, fatto aggravato dalla circostanza che il 44enne avesse appena finito di scontare 12 mesi di pena detentiva per analogo reato. Il cittadino ceco veniva quindi associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Corte d’Appello di Trieste, competente per la procedura di consegna all’Autorità Giudiziaria estera.