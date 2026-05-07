Lavoro al Tiare Shopping: open day per colloqui e assunzioni. Come partecipare

Nuova occasione di lavoro in Friuli Venezia Giulia con il Recruiting Day – Open Day organizzato dalla Regione Fvg in collaborazione con il Tiare Shopping di Villesse. L’appuntamento è fissato per martedì 26 maggio all’interno del centro commerciale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra aziende e candidati attraverso colloqui rapidi e momenti di confronto dedicati alle opportunità occupazionali disponibili negli store del centro.

L’appuntamento, che si svolgerà al Tiare Shopping, in Località Maranuz 2, è rivolto a tutte le persone interessate a candidarsi per le opportunità lavorative disponibili negli store del centro commerciale. L’edizione 2026 sarà organizzata nella formula dell’Open Day: una giornata a porte aperte dedicata alla conoscenza reciproca tra aziende e candidati, con colloqui diretti e rapidi previa registrazione all’evento.

Le aziende partecipanti e i profili ricercati.

Le aziende aderenti che ricercano personale sono Cisalfa Sport, Decathlon, È Qui, Foot Locker, Gifrab (The B – Marville), IKEA, Oltre e Rossopomodoro. Tra i profili richiesti figurano addetti

alle vendite, responsabili di punto vendita, addetti al magazzino, addetti di sala/bar e banconieri, addetti alla cucina e farmacisti.

Come partecipare.

La partecipazione è gratuita e aperta previa iscrizione. Le persone interessate dovranno registrarsi entro domenica 24 maggio 2026 tramite il link “Iscrizioni” disponibile nella pagina dedicata all’evento: https://tinyurl.com/4hw7vtkd

Dopo la registrazione sarà inviata una email di conferma con il dettaglio dell’orario dell’appuntamento, previsto indicativamente tra le 9.30 e le 16.00. I candidati sono invitati a portare con sé più copie del proprio curriculum vitae in formato cartaceo da consegnare direttamente alle imprese con cui desiderano sostenere il colloquio.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile incontrare gli operatori dei Servizi regionali per il Lavoro e approfondire le opportunità e i servizi messi a disposizione dalla Regione a supporto della ricerca occupazionale Per informazioni: Servizi alle imprese, [email protected], tel. 0481 386609 oppure 331 2681001.