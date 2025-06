Nuova rottta di Ryanair dal Trieste Airport a Stoccolma.

Ryanair ha celebrato ieri, mercoledì 11 giugno la nuova rotta estiva 2025 da Trieste a Stoccolma Arlanda. La compagnia opererà 2 voli a settimana su questa nuova rotta, parte del programma estivo 2025, offrendo ai cittadini italiani e del Friuli Venezia Giulia e ai visitatori ancora più scelta con 21 rotte operate da Ryanair da e per il Trieste Airport.

Questa nuova ed entusiasmante rotta è stata festeggiata con un evento presso il Trieste Airport, alla presenza del Console Onorario di Svezia a Trieste, Cristina Sbaizero, del CEO del Trieste Airport, Marco Consalvo, e dell’Head of Communications Italy di Ryanair, Fabrizio Francioni. Stoccolma è una delle

“Ryanair è lieta celebrare l’avvio della nuova rotta estiva 2025 Trieste-Stoccolma Arlanda, che trasporterà numerosi passeggeri e turisti, con cui entra nel vivo la stagione estiva 2025- Fabrizio Francioni, Head of Comms Italy di Ryanair – . Questa entusiasmante nuova rotta sarà operata 2 volte a settimana, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse per prenotare le loro vacanze estive.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, abolendo la addizionale municipale, una decisione che ha portato a una crescita significativa di traffico, turismo e occupazione. Grazie alla lungimirante decisione del Presidente Fedriga e alla collaborazione con l’Aeroporto di Trieste, Ryanair ha risposto con l’aggiunta di 2 aeromobili basati, 10 nuove rotte, il raddoppio del traffico (+100%) e il supporto a oltre 800 posti di lavoro totali da quando e’ stata abolita l’addizionale municipale.

Marco Consalvo:” Friuli Venezia Giulia e Scandinavia finalmente connesse da un volo diretto”

“Festeggiamo la partenza del nostro 27esimo collegamento diretto, l’ulteriore novità Ryanair prevista per il programma voli estivo 2025. Finalmente il Friuli Venezia Giulia e la Scandinavia sono connesse da un collegamento di linea diretto, il primo nella storia del territorio regionale -spiega Marco Consalvo CEO di Trieste Airport Friuli Venezia Giulia – . I due voli settimanali da e per la capitale Svedese accresceranno sicuramente le opportunità di scambio economico e di nuovi flussi turistici tra due aree geografiche in forte crescita”.

Economia e turismo, Svezia e Italia ancora più uniti.

“La nuova rotta diretta Trieste-Stoccolma è un’ulteriore opportunità di creare ponti fra l’Italia e la Svezia e segue il trend di interesse svedese in crescita verso l’Italia che ho vissuto durante i miei cinque anni come Ambasciatore”, ha commentato l’ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund.

“Siamo lieti di celebrare il nuovo collegamento diretto tra Trieste e Stoccolma, che rafforza ulteriormente i legami tra Svezia e Italia, tra il Nord e Sud d’Europa – ha aggiunto il Console Onorario di Svezia a Trieste, Cristina Sbaizero – . Il volo senza scali è molto positivo anche per le economie locali del FVG e della Svezia, in quanto facilita gli scambi economici, turistici e il dialogo culturale tra i due territori, rafforzando collaborazioni ed investimenti. Infine, ma non meno importante, l’impatto ambientale ridotto, in quanto un volo diretto consuma meno carburante per passeggero rispetto ai voli con scali intermedi, diminuendo le emissioni totali”.