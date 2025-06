L’entusiasmo del Comune dopo l’annuncio dei due concerti allo stadio Friuli.

Soddisfazione e grande entusiasmo da parte del Comune dopo l’annuncio dei due concerti di Vasco Rossi a Udine, il 28 e 29 giugno 2026 allo stadio Friuli. Un grande evento che accende i riflettori sulla città friulana, pronta ad accogliere decine di migliaia di fan in un evento destinato a lasciare il segno.

Un ritorno attesissimo che, come sottolineato dal vicesindaco Alessandro Venanzi, rappresenta non solo un appuntamento musicale di rilievo, ma anche un’occasione strategica per rilanciare Udine come polo culturale e turistico del Nordest. “Con i grandi concerti del 2026, Udine torna stabilmente nella scena musicale del Friuli Venezia Giulia, riaffermando il suo ruolo di capitale del Friuli e punto di riferimento per gli eventi culturali del Nordest”, ha commentato il vicesindaco di Udine.

“Riportare la musica allo Stadio Friuli è un segnale forte: accogliamo un grande pubblico atteso da tempo, vogliamo che questo diventi un appuntamento fisso, capace di valorizzare uno degli stadi più belli e moderni d’Italia. Questi eventi – aggiunge Venanzi – rappresentano anche una straordinaria opportunità di sviluppo turistico per la città, capace di attrarre pubblico, promuovere il territorio e generare un indotto positivo per l’intera comunità. Un sentito ringraziamento a FVG Music Live, Vigna PR, all’Udinese Calcio e alla Regione per aver reso possibile questo ritorno, frutto di una rinnovata sinergia e di una visione condivisa sul futuro della nostra città”.