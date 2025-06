Dopo qualche anno di assenza a Sappada torna Borgate in Festa – Heivilanfescht.

A Sappada, è iniziato il conto alla rovescia per Borgate in Festa – Heivilanfescht, appuntamento che ritorna giusto tra un mese, dopo qualche anno di stop. L’iniziativa andrà in scena venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio, a cura della Pro Loco di Sappada e del Gruppo Borgate in Festa.

“Sarà un fine settimana dove cultura, natura, gastronomia e tradizione si incontreranno, in una tre giorni ricca di eventi” spiega il presidente della Pro Loco Sappada, Manuel Piller Hoffer. “Borgate in Festa, resa possibile dalla collaborazione tra la Pro Loco Sappada e un gruppo di giovani del Gruppo Borgate in Festa e dalla collaborazione di Promoturismo FVG, Unpli FVG e del Comune di Sappada, ritorna per la sedicesima edizione dopo qualche anno di assenza. Proprio la presenza di tanti giovani nella macchina organizzativa è uno stimolo in più per lavorare intensamente e far sì che questo evento diventi un’opportunità in più per far conoscere e apprezzare il nostro paese, in particolare sotto l’aspetto culturale e identitario”.

Lungo le vie e nelle borgate di Sappada, in particolare nelle borgate Hoffe, Fontana e Kratten, si potrà ammirare l’estro artistico di scultori del legno e fabbri, lasciarsi coinvolgere dalle note di gruppi musicali itineranti, perdersi nelle preziosità del mercatino dell’artigianato e approfittare delle specialità tipiche offerte dai chioschi enogastronomici.

Gli eventi per grandi e piccoli.

Grandi e piccoli potranno essere non solo spettatori ma protagonisti di diverse attività: dalla passeggiata naturalistica “Silva Mater” (alla scoperta della flora e della fauna, percorrendo sentieri lungo boschi secolari e incontaminati) all’ “Ortoteatro”, un laboratorio con il quale bambini e ragazzi potranno scoprire insieme come la natura può diventare fonte di ispirazione per storie, giochi e creazioni artistiche.

Pensato per le giovani generazioni è anche “Il Fieno”, un laboratorio sensoriale dove i bambini, in compagnia di Julia, potranno conoscere il fieno, materiale che racconta la tradizione agricola della terra sappadina, e imparare a creare oggetti e decorazioni con esso.

Ci sarà anche una caccia al tesoro a premi pensata per le famiglie: scoprendo i punti nascosti tra le case storiche delle borgate, risolvendo enigmi e indovinelli, non solo ci si potrà divertire ma anche scoprire storia, curiosità e segreti della storia di Sappada.

Enogastronmia e musica.

Per quanto riguarda l’enogastronomia, imperdibile sarà “Le Stelle di Roberto & Pierfrancesco”, iniziativa che, in piazzetta Hoffe, permetterà di degustare alcuni piatti tipici, rivisitati dalle sapienti mani della chef stellata Fabrizia Meroi. Si andrà anche alla scoperta della “Plodar Percbain”, la vigna di Sappada dalla quale si produce il vino Insra, e si potranno scoprire i segreti delle erbe officinali grazie al laboratorio dell’azienda Saliet. Delle belle opportunità di scoperta delle tradizionali ricette sappadine saranno anche quella offerta dalle signore di “Insieme si Può” e la dimostrazione di come si produce il formaggio a cura della latteria “Plodar Kelder”.



Non mancherà, naturalmente, la musica, con gli intrattenimenti del gruppo Guitar Soundtracks e con l’esibizione, nella giornata di apertura, della Banda di Sappada – Plodar Plèchmusich e del gruppo folcloristico “Holzhockar”.