Voucher per le vacanze in Fvg, si potrà richiedere ogni anno

Voucher Turesta in Fvg potrà essere chiesto una volta all’anno.

I residenti del Friuli Venezia Giulia potranno beneficiare del voucher Turesta in Fvg una volta all’anno anziché un’unica volta in assoluto come inizialmente previsto.

In Consiglio regionale, nel corso dell’assestamento di bilancio 2022-2024, è stato esteso l’utilizzo del voucher una volta all’anno. Per questo è già operativa la piattaforma online dove tutti i cittadini, anche coloro che hanno già usufruito del voucher Turesta in un’altra annualità, potranno chiederlo.

Ad annunciarlo, in una nota, è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, che esprime “soddisfazione per una misura che sta riscuotendo grande successo tra gli operatori turistici e le famiglie del Friuli Venezia Giulia“.

“Con questa misura, oltre a incentivare il turismo interno nelle nostre meravigliose località turistiche, intendiamo abbattere quei costi difficili da sostenere per le famiglie che intendono passare qualche giorno di vacanza con i propri cari”, conclude Bordin.