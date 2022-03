La zona bianca in Friuli Venezia Giulia.

Si torna in zona bianca, cadono anche le ultime restrizioni in Friuli Venezia Giulia. Da lunedì 14 marzo la regione, insieme a Emilia Romagna, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’Aosta viene degradata nel colore meno preoccupante per i contagi da coronavirus, ovvero la cosiddetta zona bianca. A comunicare la variazione è stato lo stesso ministero della Salute.

Va ricordato, comunque, che i colori delle regioni, così come li abbiamo conosciuti, termineranno il prossimo primo aprile. Rimarrà in vigore solo la zona rossa, in caso di recrudescenza dei contagi. Con la zona bianca cadono anche le ultime limitazioni in Friuli Venezia Giulia, che erano previste dal decreto del governo.

