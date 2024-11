I lavori sulle strade del Friuli finanziati dalla Regione.

Ammontano a circa 20 milioni di euro, derivanti in parte dall’assestamento di bilancio estivo e in parte da quello autunnale, gli stanziamenti a favore di FVG Strade per alcuni interventi straordinari e per miglioramenti della viabilità in dodici punti del territorio regionale. “Tra gli

interventi straordinari – ha annunciato l’assessore regionale Cristina Amirante -, spiccano in particolare i lavori di manutenzione del viadotto di Pontebba, da realizzare nel corso del 2025, la manutenzione della galleria della Fara in Valcellina e l’adeguamento dei parcheggi sullo Zoncolan“.

Con una delibera, la giunta regionale ha infatti stanziato oltre 6,6 milioni di euro per tre interventi straordinari. Il primo e più consistente (oltre 5 milioni) riguarda la manutenzione straordinaria e il completo ripristino del viadotto lungo la SS 13 a Pontebba. “I lavori di messa in sicurezza sono già stati eseguiti e ripristinato il passaggio dei veicoli su un senso di marcia – ha spiegato Amirante -; le opere serviranno ad effettuare una prima manutenzione straordinaria sulle campate, quale attività preventiva che, con interventi programmati, riguarderà l’intero manufatto”.

Ulteriori 1,2 milioni di euro serviranno per la galleria Fara sulla strada della Valcellina SR 251. “Qui – ha specificato Amirante – a seguito di un incontro con il Prefetto e i Vigili del fuoco, sono necessarie integrazioni utili per adempiere a quanto richiesto dalle prescrizioni delle autorità competenti, rispetto ai lavori che sono già stati avviati”. Infine, 250mila euro serviranno per il parcheggio del comprensorio dello Zoncolan in vista dell’apertura della stagione invernale.

Con il secondo provvedimento viene autorizzata la delegazione amministrativa interorganica a FVG Strade per la progettazione e realizzazione di dodici interventi di riqualificazione e potenziamento della viabilità di interesse regionale, per un ammontare di circa 13,5 milioni di euro.

Gli interventi previsti sono i seguenti: svolgimento dell’attività di progettazione e successiva realizzazione di interventi di riqualificazione e potenziamento della S.R. 355 “della Val Degano”, nel tratto compreso tra Comeglians e Rigolato (primo lotto funzionale per 5,5 milioni di euro); la progettazione e successiva realizzazione di una rotatoria lungo la S.R. 464 “di Spilimbergo”, all’incrocio con le strade comunali di Via Faugnacco e Via XXV Aprile in Comune di Martignacco a sostituzione del sistema semaforico attualmente presente (120mila euro).

Ed ancora: la progettazione e realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. 13 “Pontebbana”, all’incrocio della stessa con Via Malignani in Comune di Martignacco, per riqualificare l’incrocio a T attualmente presente (1,7 milioni di euro); la progettazione e realizzazione di una rotatoria in ingresso in località Redona, lungo la S.R. 552 “del Passo Rest”, per consentire l’accesso a Chievolis e alla diga di Colle (500mila euro); la progettazione di una passerella ciclopedonale lungo la S.R. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” per collegare la frazione di Corva nel Comune di Azzano Decimo con il Comune di Pordenone, compresa anche l’installazione di punti luce (100mila euro).

Inoltre la lista degli interventi prevede: la progettazione di una rotatoria tra Santa Maria la Longa e Pavia di Udine a sostituzione dell’attuale incrocio tra la S.R. 352 “di Grado”, Via Palmanova e Via dei Prati (100mila euro) e la progettazione di una rotatoria dell’intersezione tra la SR 352, via Ellero e via dell’Ancona sempre a Santa Maria la Longa (1,4 milioni di euro); la realizzazione di rotatoria, già oggetto di programmazione, all’incrocio tra la S.S. 13 “Pontebbana” e via del Sile a Zoppola, frazione Orcenico Inferiore (1 milione di euro); la progettazione di marciapiedi lungo il tratto della S.R. 56 “di Gorizia” che attraversa l’abitato di San Lorenzo Isontino (60mila euro).

Infine si procederà con la progettazione di un intervento di miglioramento del percorso di via Dante che consente di collegare tra loro la S.S. 13 “Pontebbana” e la S.S. 54 “del Friuli” (200mila euro); la progettazione di un intervento sulla viabilità che collega Sequals con Meduno, con una nuova strada di variante che dalla S.R. 177 “Collegamento stradale Pian di Pan-Sequals” raggiunge a nord dell’abitato di Solimbergo la S.R. 552 “del Passo Rest” e di alcuni interventi puntuali (1,5 milioni di euro); la progettazione di una bretella di collegamento tra Via Nuova di Corva, in Comune di Pordenone, e l’autostrada A28 (1 milione di euro).