Addio a Franco Flora, tra i fondatori dell’Afds e pioniere del dono

Franco Flora è scomparso all’età di 90 anni.

All’età di novant’anni è scomparso Franco Flora, una delle personalità storiche dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue e padre dell’attuale presidente Roberto.

Flora, rappresentante di commercio, conosciutissimo a Udine per il suo carattere socievole, è stato fra i primi in città a iscriversi all’associazione dei donatori, presto apprezzato dal presidente Giovanni Faleschini per il suo impegno nel fare aderire al sodalizio soprattutto udinesi. È stato infatti il ‘padre’ della gran parte delle sezioni urbane che ancora sono attive in città e costituiscono una rete solidale e sociale importante.

Dal 1977 con Faleschini era entrato a far parte nel Consiglio provinciale dell’Afds ed ha poi collaborato con i successori Brollo, Sbaiz e Cijan. È stato un autorevole e attento dirigente associativo, saggio e concreto promotore di un volontariato autentico. Il suo esempio anche in famiglia ha portato il figlio Roberto e, poi, il nipote Alessandro all’impegno nell’Afds. Ha lasciato di sé ottimi ricordi per la solidità degli ideali, per la coerenza, per il non sottrarsi mai a donare oltre il sangue anche il tempo.



I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Cussignacco alle ore 12 di martedì 28 gennaio.