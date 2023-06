Lutto nel mondo del giornalismo, si è spento Lorenzo Marchiori.

Se n’è andato oggi, lunedì 5 giugno, Lorenzo Marchiori, storico giornalista de Il Gazzettino che per 30 anni ha raccontato il Friuli sulle pagine del quotidiano.

Marchiori (soprannominato LoMa, dalla sigla con cui firmava i suoi pezzi), originario di Mestre, si è spento dopo una lunga malattia a 54 anni; lascia la moglie, Lucia, due figli e i fratelli Vittorio e David. Proprio in Veneto aveva cominciato a 20 anni a collaborare con il Gazzettino, occupandosi soprattutto di sport.

Una volta assunto, aveva lavorato per un periodo nelle redazioni di Rovigo e Treviso, per poi approdare a Udine, dove aveva seguito la politica regionale, ma anche quella del Comune, nonché la cronaca nera e giudiziaria. A Pordenone, dal 2009 era responsabile delle pagine di Cultura e Spettacoli delle edizioni friulane del giornale. E sono molti i messaggi di cordoglio e dolore per la sua scomparsa che arrivano dagli organizzatori di manifestazioni culturali e di eventi così come da quanti hanno lavorato con lui e lo hanno conosciuto: “un gigante di professionalità e competenza”, ma anche, nonostante un carattere alle volte spigoloso, un amico sincero e generoso.