Quanto costa far funzionare un Comune? A Pordenone quasi il doppio che a Udine

Quanto costa far funzionare i Comuni in Friuli.

Molti dei servizi pubblici di cui usufruiamo sono erogati dai Municipi, ma qualsiasi Comune per poterli mettere a disposizione della cittadinanza deve affrontare delle spese di funzionamento: si tratta di costi istituzionali, di gestione, di personale, quelli per gli organi legislativi ed esecutivi, solo per fare un esempio. Costi che spesso finiscono nell’occhio del ciclone, con le pubbliche amministrazioni accusate di spendere troppo e i richiami alla razionalizzazione, ma che sono necessari (per lo meno in un congruo importo) per l’operatività della macchina.

Ma quanto costa ai cittadini il funzionamento di questa macchina amministrativa? A dirlo è un’analisi di Openpolis sui dati dei bilanci consuntivi 2021. In Fvg, il Comune che spende di più per il suo funzionamento è quello di Lusevera con quasi 4.142 euro pro-capite, seguito da Dogna (3.343). Gli altri Comuni sopra i 2mila euro pro capite sono Drenchia, Erto e Casso, Tramonti di Sopra, Sauris e Barcis. Il record italiano, comunque, è decisamente più alto e spetta a Briga Alta (Cuneo) con 11.191,53 euro per abitante mentre la media italiana è di circa 483,01 euro pro capite.

Entrando poi nello specifico dei capoluoghi di provincia del Fvg, emergono delle nette distinzioni: è Pordenone il Comune che spende di più per questa voce, quasi il doppio di Udine e ben oltre il doppio di Trieste.

I dati openbilanci, infatti, indicano per Pordenone una spesa per servizi istituzionali complessiva, nel 2021, di 37.297.260 di euro per un costo pro capite di 722,58 euro; per fare un confronto, Venezia (che tra le grandi città, quelle con oltre 200mila abitanti, è quella che ne spende di più) si attesta sui 748 euro per abitante.

Udine spende di più in termini assoluti, ossia oltre 45,6 milioni di euro, ma quasi la metà come spesa pro-capite che si ferma a 466,65 euro. A Gorizia, l’importo è ancora più basso: 405,59 euro per abitante (per complessivi 13,633 milioni di euro). La città del Fvg che registra l’uscita minore è quindi Trieste: 341,60 euro pro capite con una spesa in termini assoluti che però è la più alta della regione ed è pari a quasi 68 milioni di euro.