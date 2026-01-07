Addio a suor Franceschina, la maestra che ha cresciuto generazioni di bambini in Friuli

Si è spenta a 92 anni suor Franceschina Confortin.

Domenica 4 gennaio, all’età di 92 anni, è mancata suor Franceschina Confortin, francescana missionaria del Sacro Cuore. Viveva nella casa madre di Gemona del Friuli, dove stamattina, 7 gennaio, sono state celebrate le esequie.

Nata a Vedelato, in provincia e diocesi di Treviso, il 23 febbraio 1933, suor Franceschina entrò in convento a Gemona a 16 anni e pronunciò la sua prima professione religiosa il 10 settembre 1951. Da quel momento, la sua vita è stata un lungo cammino dedicato all’istruzione e alla cura dei più piccoli.

Durante la sua vita consacrata ha prestato servizio come insegnante negli asili, oggi scuole dell’infanzia, in diversi comuni del Veneto e del Friuli, tra cui Artegna, Buttrio, Camino al Tagliamento e Raveo. Nel 2016, all’età di 83 anni, è rientrata nella casa madre di Gemona, dove ha continuato a vivere fino alla morte.