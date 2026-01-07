Non solo medicine: le vetrine delle farmacie diventano gallerie d’arte urbana

L’iniziativa delle Farmacie Favero.

Le vetrine delle farmacie Favero a Udine, Pradamano e Treppo Grande si accendono di luce e colori, trasformandosi in piccole gallerie d’arte aperte alla città. L’iniziativa, partita come progetto natalizio per inaugurare il 2026 con un nuovo sguardo sul territorio, vuole sorprendere i passanti e raccontare visivamente l’attività quotidiana delle farmacie.

Le tre sedi – Udine (via Tullio 11), Pradamano (via Marinelli 1) e Treppo Grande (via Dante 18) – offrono servizi diversi, dai laboratori galenico, cosmetico e fitoterapico di Udine, al sistema di de-blistering Si-Curo di Pradamano, fino al nuovo Centro Benessere di Treppo Grande. “Negli anni ci siamo chiesti come raccontare tutto questo anche al di fuori delle mura della farmacia – spiegano da Favero -. Come rendere visibile ciò che facciamo, come avvicinarci alle persone prima ancora che entrino. Le vetrine sono diventate la risposta“.

Le vetrine d’autore.

Il progetto delle vetrine d’autore è stato realizzato dall’illustratore milanese Gio Pastori con la tecnica del paper-cut, creando opere fatte di luce, colore e forme che raccontano mondi legati alla natura, alla città, ai laboratori e ai prodotti delle farmacie. Ogni vetrina diventa un racconto visivo unico, parte di un percorso comune che unisce le tre sedi.

L’iniziativa vuole trasformare le vetrine in una piccola galleria urbana, accessibile a tutti, capace di rinnovarsi nel tempo e accogliere nuovi artisti e nuove visioni. L’obiettivo è portare l’arte in strada, coinvolgendo cittadini e passanti e mostrando come anche un gesto semplice, come un colore o un’immagine, possa arricchire l’esperienza quotidiana della città. “Non sono solo uno spazio espositivo. Sono un modo per dialogare con chi passa, per portare fuori ciò che ogni giorno accade dentro la farmacia”.