ADMO FVG torna in piazza con “Una colomba per la vita”

13 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Torna anche quest’anno nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna pasquale di ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, che ripropone l’iniziativa solidale “Una colomba per la vita”. Dal 14 al 22 marzo 2026 i volontari dell’associazione saranno presenti in numerosi comuni della regione con apposite postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: una colomba da 750 grammi disponibile nella versione classica, al cioccolato, pere e cioccolato oppure al pistacchio.

“La piazza è il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo FVG –. Così come a Natale, anche in previsione della Santa Pasqua i volontari lavoreranno per una raccolta fondi indispensabile per sostenere e portare avanti tutte le attività associative”.

Il ricavato raccolto grazie a questa iniziativa sarà infatti destinato alla gestione organizzativa e amministrativa delle attività dell’associazione, all’acquisto dei kit salivari, alla gestione dei donatori e dei sanitari, oltre che a molte altre azioni fondamentali per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di midollo osseo.

Chiudendo Rugo ha voluto sottolineare ancora una volta il valore simbolico dell’iniziativa. “Con “Una colomba per la vita” – ha detto -, non si sceglierà soltanto un dolce da condividere in famiglia o con gli amici, ma il simbolo dell’adesione al progetto ADMO e, quindi, a un sogno”. Da qui l’invito della presidente: “Passate a trovarci e scegliete la vostra colomba preferita”.

Sarà inoltre attivo lo shop online, attraverso il quale sarà possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sempre sul portale dell’associazione sarà possibile effettuare una donazione libera, a fronte della quale verrà inviata una e-card.

Il contributo di “Una colomba per la vita” di Admo.

Nel corso degli anni, “Una colomba per la vita”, insieme alle altre campagne promosse da ADMO, ha contribuito a informare e sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di midollo osseo, favorendo un significativo aumento dei donatori italiani iscritti al registro.

Un numero che tuttavia non è ancora sufficiente: quando il donatore non è consanguineo, infatti, la compatibilità con una persona in attesa di trapianto si verifica in media in 1 caso su 100 mila. Tutte queste attività sono rese possibili grazie alla generosità di tante persone che ogni anno scelgono di sostenere l’associazione e di affiancarla nella lotta contro la leucemia e altre patologie del sangue.

Il calendario di Admo Fvg in piazza.

SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO 2026

AREA UDINESE

  • Codroipo: Sabato 14 (Piazza Garibaldi) | 09.00-17.00
  • Udine: Sabato 14 (Piazza Matteotti) | 09.30-17.00
  • Plaino di Pagnacco: Sabato 14 (Piazza S. Valentino) | 08.00-12.00
  • Pagnacco: Domenica 15 (Piazza Matteotti/Chiesa S. Giorgio) | 10.00-12.00

AREA PORDENONESE

  • Arba: Sabato 14 (Piazza IV Novembre) | 09.00-13.00
  • Erto e Casso: Sabato 14 e Domenica 15 (Via IX Ottobre) | 09.00-17.00
  • Castions di Zoppola: Sabato 14 (Piazza Micoli Toscano) | 08.00-14.30
  • Cimolais: Domenica 15 (Piazza Della Vittoria) | 09.00-13.00
  • Malnisio: Domenica 15 (Piazza Trieste) | 09.30-12.30
  • Montereale Valcellina: Domenica 15 (Piazza Roma) | 09.00-13.00
  • Prata di Pordenone: Domenica 15 (Chiesa S. Lucia) | 11.30-12.00
  • Vajont: Domenica 15 (Viale S. Bartolomeo) | 09.30-12.00
  • Basaldella di Vivaro: Domenica 15 (Via Tesis) | 09.30-13.00

AREA GORIZIANA E TRIESTINA

  • Sagrado: Sabato 14 (Parrocchia S. Nicolò) | 18.00-19.00
  • Grado: Domenica 15 (Campo Patriarca Elia) | 10.00-12.00
  • Trieste: Sabato 14 (Via San Nicolò 31-33) | 10.00-19.00

SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO 2026

AREA UDINESE

  • San Daniele del Friuli: Sabato 21 (Mercato Contadino) | 09.00-12.00
  • Tolmezzo: Sabato 21 (Piazza XX Settembre) | 09.00-12.00
  • Bertiolo: Domenica 22 (Fronte Chiesa) | 09.00-15.00

AREA PORDENONESE

  • S. Leonardo di Montereale: Sabato 21 (Piazza G. Cesare) | 09.30-12.30
  • Tesis di Vivaro: Domenica 22 (Piazza San Paolo) | 09.30-12.30
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