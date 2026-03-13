ADMO FVG torna in piazza con “Una colomba per la vita”

Torna anche quest’anno nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna pasquale di ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, che ripropone l’iniziativa solidale “Una colomba per la vita”. Dal 14 al 22 marzo 2026 i volontari dell’associazione saranno presenti in numerosi comuni della regione con apposite postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: una colomba da 750 grammi disponibile nella versione classica, al cioccolato, pere e cioccolato oppure al pistacchio.

“La piazza è il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo FVG –. Così come a Natale, anche in previsione della Santa Pasqua i volontari lavoreranno per una raccolta fondi indispensabile per sostenere e portare avanti tutte le attività associative”.

Il ricavato raccolto grazie a questa iniziativa sarà infatti destinato alla gestione organizzativa e amministrativa delle attività dell’associazione, all’acquisto dei kit salivari, alla gestione dei donatori e dei sanitari, oltre che a molte altre azioni fondamentali per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di midollo osseo.

Chiudendo Rugo ha voluto sottolineare ancora una volta il valore simbolico dell’iniziativa. “Con “Una colomba per la vita” – ha detto -, non si sceglierà soltanto un dolce da condividere in famiglia o con gli amici, ma il simbolo dell’adesione al progetto ADMO e, quindi, a un sogno”. Da qui l’invito della presidente: “Passate a trovarci e scegliete la vostra colomba preferita”.

Sarà inoltre attivo lo shop online, attraverso il quale sarà possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sempre sul portale dell’associazione sarà possibile effettuare una donazione libera, a fronte della quale verrà inviata una e-card.

Il contributo di “Una colomba per la vita” di Admo.

Nel corso degli anni, “Una colomba per la vita”, insieme alle altre campagne promosse da ADMO, ha contribuito a informare e sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di midollo osseo, favorendo un significativo aumento dei donatori italiani iscritti al registro.

Un numero che tuttavia non è ancora sufficiente: quando il donatore non è consanguineo, infatti, la compatibilità con una persona in attesa di trapianto si verifica in media in 1 caso su 100 mila. Tutte queste attività sono rese possibili grazie alla generosità di tante persone che ogni anno scelgono di sostenere l’associazione e di affiancarla nella lotta contro la leucemia e altre patologie del sangue.

Il calendario di Admo Fvg in piazza.

SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO 2026

AREA UDINESE

Codroipo: Sabato 14 (Piazza Garibaldi) | 09.00-17.00

Udine: Sabato 14 (Piazza Matteotti) | 09.30-17.00

Plaino di Pagnacco: Sabato 14 (Piazza S. Valentino) | 08.00-12.00

Pagnacco: Domenica 15 (Piazza Matteotti/Chiesa S. Giorgio) | 10.00-12.00

AREA PORDENONESE

Arba: Sabato 14 (Piazza IV Novembre) | 09.00-13.00

Erto e Casso: Sabato 14 e Domenica 15 (Via IX Ottobre) | 09.00-17.00

Castions di Zoppola: Sabato 14 (Piazza Micoli Toscano) | 08.00-14.30

Cimolais: Domenica 15 (Piazza Della Vittoria) | 09.00-13.00

Malnisio: Domenica 15 (Piazza Trieste) | 09.30-12.30

Montereale Valcellina: Domenica 15 (Piazza Roma) | 09.00-13.00

Prata di Pordenone: Domenica 15 (Chiesa S. Lucia) | 11.30-12.00

Vajont: Domenica 15 (Viale S. Bartolomeo) | 09.30-12.00

Basaldella di Vivaro: Domenica 15 (Via Tesis) | 09.30-13.00

AREA GORIZIANA E TRIESTINA

Sagrado: Sabato 14 (Parrocchia S. Nicolò) | 18.00-19.00

Grado: Domenica 15 (Campo Patriarca Elia) | 10.00-12.00

Trieste: Sabato 14 (Via San Nicolò 31-33) | 10.00-19.00

SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO 2026

AREA UDINESE

San Daniele del Friuli: Sabato 21 (Mercato Contadino) | 09.00-12.00

Tolmezzo: Sabato 21 (Piazza XX Settembre) | 09.00-12.00

Bertiolo: Domenica 22 (Fronte Chiesa) | 09.00-15.00

AREA PORDENONESE