Con il Natale ormai alle porte, i prossimi sabato e domenica ultima opportunità per percorrere l’incantato sentiero dell’Avvento realizzato sulla piana di Valbruna. Il Natale a Malborghetto – Valbruna proseguirà poi con altri interessanti appuntamenti in particolare nella Malga Alpina – Kideralm

Vivere un’emozione

Se non avete ancora avuto la possibilità di visitare “Advent Pur”, il caratteristico sentiero dell’Avvento della Valcanale non prendete impegni per i prossimi 21 e 22 dicembre. Saranno infatti gli ultimi due giorni utili per immergersi nella magia di un percorso che permette di esplorare le tradizioni del Natale di una volta. Antichissimi riti che permetteranno di riconciliarsi con il mondo, riempiendo i cuori e facendo ritornare bambini. Un’occasione in più per essere idealmente avvolti in un caldo abbraccio, immergendosi negli antichi riti della Valcanale.

Il villaggio d’Avvento vi attende

Puntuali alle ore 16, le lanterne si illumineranno lungo i 2,7 km del facile sentiero privo di dislivello e adatto a tutti. Immersi nella meraviglia dei boschi di Valbruna potrete imbattervi in diverse tappe scandite dalle opere lignee degli artigiani locali che attraverso la loro manualità hanno rappresentato il periodo dell’Avvento. Quest’anno ad attendervi anche una speciale cassapanca, un imponente presepe ligneo, dei simpaticissimi alpaca e le melodie dei suonatori di corno. Dopo aver camminato, per chi vuole, in solitaria nel bosco, ecco che all’orizzonte compariranno le luci di alcune caratteristiche casette di legno: un villaggio d’Avvento pronto a regalare sorprese.

Il sentiero dell’Avvento.

Anche questo fine settimana “Advent Pur” potrà essere percorso dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) dotandosi, per chi lo vorrà, di una speciale lanterna (a noleggio su cauzione a dieci euro), trainando i bambini più piccoli su un comodo slittino o un bob (a noleggio a cinque euro), in maniera gratuita per i residenti e per i piccoli fino ai 5 anni. Il ticket per i bambini dai 6 ai 13 anni il costo sarà di 4 euro, di 6 euro per gli altri.

Un caldo “abbraccio” lungo il percorso

Lungo “Advent Pur” sarà possibile riscaldarsi anche grazie ad alcuni punti di ristoro in cui, attorno a storiche stufe, i volontari vi accoglieranno preparando un the caldo che potrete degustare tranquillamente magari ammirando un fantastico cielo stellato. Non vi siete portati nulla dove mettere la calda bevanda? Nessun problema perché dopo aver noleggiato in partenza la particolare lanterna e scansionato il QR Code di “MACA Advent Pur” – la speciale guida dove ottenere tutte le informazioni riguardanti il sentiero -, al punto the potrete anche acquistare le caratteristiche tazze o le borracce con il logo di “Advent Pur”, accessori da collezione per portare a casa la speciale magia del Natale.

Le melodie del Natale

Che Avvento sarebbe senza le caratteristiche melodie del Natale? Il 20 dicembre, con inizio alle 20.30, la chiesa della Visitazione di Maria Vergine e S. Antonio a Malborghetto, la Banda di Pontebba e il Coro “Montagnutis Valcanale” vi aspettano per emozionarvi con il loro concerto “Melodie di Natale”. Musica protagonista anche domenica 22 dicembre quando, all’interno del programma “Aspettando Advent Pur a Valbruna” il maestro Martin Moro accompagnato dalla sua chitarra acustica, dalle 14.30 darà vita alla speciale performance “Joy to the World e altre Christmas songs” nella chiesa di Valbruna.

Ma gli appuntamenti non terminano certo con l’arrivo del Natale. Sabato 28 dicembre alle 21.00, tra le navate della chiesa di Malborghetto, non perdete l’appuntamento con “Happy New Year Concert”, spettacolo di buon auspicio per il nuovo anno con gli “Harmony Gospel Singers”. Domenica 29 appuntamento romantico con “Alla ricerca della Luce di Natale”, passeggiata con le lanterne per bambini lungo il sentiero Pradischel a Bagni di Lusnizza.

Il video.