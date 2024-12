Il Friuli si prepara ad un altro weekend di sci.

I poli del Friuli Venezia Giulia si preparano a un altro weekend di sci e PromoTurismoFVG implementa il numero di piste e impianti aperti anche per questo fine settimana in attesa delle festività natalizie. A partire dai prossimi giorni la maggior parte dei comprensori sarà accessibile continuativamente, così come inaugureranno la stagione anche altri parchi sulla neve e piste da fondo.

Per evitare eventuali code e rallentamenti, da venerdì 20 dicembre gli skipass potranno essere acquistati, oltre che alle casse dei sei poli sciistici, anche nelle casse automatiche, online e alla casetta di Amaro, che per le festività rimarrà aperta tutti i giorni.

Gli impianti aperti.

A Piancavallo da sabato 21 dicembre saranno aperti tutti i giorni i tappeti Daini e Genzianella, con relativi campo scuola e pista, le seggiovie Casere – con la pista Casere, Casere 2 e 3 – e Busa Grande con l’omonima pista, oltre alle seggiovie Tremol 1 e Sole. Aperti, come lo scorso fine settimana, anche il tappeto Busa e lo skiweg Sauc, il tappeto Caprioli (con le piste Caprioli 2 e 3), Bambi e Busa, le piste Nazionale Bassa e Sauc Basso. Oltre a Nevelandia, che ha inaugurato la stagione nel weekend scorso, aperto anche uno dei 12 chilometri dell’anello di fondo Pian Mazzega e, solo sabato e domenica, il bob su rotaia.

A Sappada sono e rimarranno aperte seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg ed Eiben Col dei Mughi con Turistica, Nazionale e skiweg, a cui si aggiungono, da venerdì 20, anche la seggiovia Monte Siera con le piste Nazionale, Turistica e skiweg. Aperta anche la sciovia e la pista Campetto 1. Nevelandia aprirà invece il 25 dicembre. A Forni Avoltri la pista di fondo Carnia Arena è percorribile per due chilometri su 10.

A Forni di Sopra le seggiovie aperte saranno le Varmost 1, 2 e 3 con le piste Varmost 2 e 3, le piste Senas e Davost, il tappeto Primi Passi e la sciovia Davost con il Campo Scuola. Da sabato apre anche il Fantasy Park. A Sauris la stagione sciistica parte il 21 dicembre, sabato, con l’apertura di tappeto e campo scuola a Sauris di Sopra.

A Ravascletto/Zoncolan saranno accessibili la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar, Giro d’Italia e Tamai 2000, con le piste Zoncolan 2, 3 – alta e bassa – Zoncolan 4, Goles e Tamai 1, a cui si aggiungono anche Lavet e Canalone, così come gli skiweg Goles, Arvenis 1, Stella Alpina e Cuel Picciul. Aperti i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste. I Laghetti Timau a Paluzza saranno aperti per due degli otto chilometri.

A Tarvisio quasi tutti gli impianti aperti e la gran parte delle piste. Sul Lussari si scia sulla parte alta della Di Prampero, l’impianto rimane accessibile a pedoni e sciatori. In funzione, oltre alla telecabina del Lussari, le seggiovie dell’Angelo, Priesnig, Tschopfen, Duca d’Aosta, Florianca, Hütte e Prasnig, con i tracciati Di Prampero Alta, Rio Argento, Variante dell’Angelo, Florianca, Foresta e Malga e gli skiweg Tarvisio -Di Prampero, Di Prampero – Tarvisio2, dell’Angelo-“B, B e Campo Scuola. Aperti anche il tappeto Campo scuola, servito dalla relativa pista, i tappeti Valle 1 e 2 e Campo Scuola Duca d’Aosta. Aperti sabato e domenica il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo, per gli amanti del fondo, l’Arena Paruzzi sarà praticabile per uno dei 10 chilometri totali.

A Sella Nevea aperte la Funifor Prevala (solo per i pedoni) e la telecabina Canin che permetterà di sciare lungo la Canin Turistica e le varianti Turistica Alta e Bassa. Aperto anche il tappeto Campo Scuola con le piste 1 e 2.

Skipass: casse automatiche, ticket online e la casetta di amaro

Gli skipass si possono acquistare alle casse dei sei poli sciistici, alle casse automatiche nei comprensori di Sella Nevea, Tarvisio, Zoncolan, Piancavallo, Sappada e sullo shop online di PromoTurismoFVG , ma anche alla casetta di Amaro, alla rotonda dell’uscita dal casello autostradale, aperta da venerdì 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 7.30 alle 15.30, dal 7 gennaio al 3 marzo 2025 da domenica a venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e sabato dalle 7.30 alle 15.30.

Da venerdì 20 dicembre si scia in tutti i comprensori ai prezzi di alta stagione, per cui per lo skipass giornaliero si spenderà 44 euro, per il senior si pagherà 38,50 euro, junior e over 75 sempre a 10 euro e baby gratis. Disponibili anche Sci@ore, da 3, 4 o 5 ore in vendita alle stesse modalità dei giornalieri.

Da questa settimana saranno attive anche le convenzioni per l’acquisto degli skipass con Telepass, Despar e Wiener Haus Udine Città Fiera e Tavagnacco (Udine). A Lignano Sabbiadoro, al temporary store “Io sono Friuli Venezia Giulia” al parco San Giovanni Bosco, accanto al Villaggio di Natale, fino al 6 gennaio è possibile acquistare lo skipass giornaliero a data aperta al prezzo promozionale di euro 38,50. Oltre alla sezione Infoneve, sono consultabili le skimap interattive, per rimanere aggiornati in tempo reale sugli stati di apertura e chiusura di piste e impianti, con dati tecnici, webcam, ristori sulle piste, sport, divertimento e infrastrutture.