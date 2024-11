Advent Pur, torna la magia del Natale con le tradizioni di una volta

Come ormai da tradizione torna anche quest’anno, durante i fine settimana dell’Avvento, l’appuntamento con un viaggio a metà tra il romantico e lo spirituale. Natura incontaminata, un paesaggio innevato, il calore di piccole lanterne: “Advent Pur” saprà accompagnarvi tra musiche della tradizione, installazioni artistiche, piccole baite ed eventi dedicati a grandi e piccini.

Ritorna “Advent Pur”, il sentiero dell’Avvento.

Lungo la piana di Valbruna ritornano gli appuntamenti con “Advent Pur”, il sentiero dell’Avvento, uno dei percorsi più emozionanti dell’intera Valcanale. Durante i fine settimana dal 30 novembre al 22 dicembre si potrà vivere l’esperienza unica di essere condotti per mano lungo l’incantato periodo che conduce alle festività natalizie. Il tutto rivivendo le genuine atmosfere natalizie di una volta, dimenticando – per qualche ora – gli sfarzi consumistici che ormai la fanno da padrona. Il tutto immersi tra alberi e baite di legno attraverso un sentiero fatto da sculture raffiguranti le leggende invernali, musiche, concerti di cori e corni alpini presso il villaggio dell’Avvento, appuntamenti della tradizione e manufatti dell’artigianato locale.

Riscaldare il cuore.

Anno dopo anno, “Advent Pur” è in grado di conquistare migliaia di persone che scelgono di non lasciarsi sfuggire l’occasione di giungere a Valbruna per vivere nuovamente un Natale di sane emozioni. Cinque fine settimana in cui, mentre l’imbrunire stende il suo velo sulla Piana e le maestose Alpi Giulie sono illuminate dal chiarore della luna, il cuore e l’anima delle persone avranno la possibilità di riscaldarsi grazie alle lanterne che indicheranno il cammino attraverso la piana di Valbruna, tra suoni capaci di risvegliare antichi ricordi, baitine di legno che regaleranno grandi sorprese al loro interno e sculture di legno che “daranno vita” alle più antiche leggende invernali.

Il percorso.

Anche per questa edizione è confermata la partenza nei pressi della caserma dei Pompieri Volontari di Valbruna, con il percorso ad anello in cui vivere un’affascinante escursione invernale che si svilupperà lungo i circa 2,7 km di un facile sentiero senza particolari dislivelli attraverso il bosco e parte della piana del paese. “Advent Pur” è un luogo emozionante che potrà essere percorso dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) dotandosi, per chi lo vorrà, di una speciale lanterna (a noleggio su cauzione a dieci euro), trainando i bambini più piccoli su un comodo slittino o un bob (a noleggio a cinque euro), in maniera gratuita per i residenti e per i piccoli fino ai 5 anni. Il ticket per i bambini dai 6 ai 13 anni il costo sarà di 4 euro, di 6 euro per gli altri.

Giri in carrozza e laboratori.

Quest’anno la neve ha già imbiancato la piana di Valbruna, cosa che fa ben sperare per un altro caratteristico appuntamento legato alle serate di ”Advent Pur”: la possibilità di non farsi sfuggire l’occasione per una romantica passeggiata con una slitta trainata da cavalli che propone un fiabesco giro attraverso la magica piana di Valbruna. Il servizio, gratuito per i bambini fino a 3 anni e dal costo di dieci euro a persona per tutti gli altri, sarà garantito solo in caso di neve. Per trascorrere questo particolare periodo in serenità e armonia, confermati i “Laboratori del Solstizio d’Inverno” organizzati dal 5 al 15 dicembre. Il primo appuntamento, il 5 dicembre dalle 16 alle 17, vedrà protagonisti San Nicolò e i Krampus (prenotazione obbligatoria gratuita a Casa Oberrichter), venerdì 6 dalle ore 15 alle 17 spazio alle caratteristiche decorazioni natalizie (prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna). Il 7, 8, 14 e 15 dicembre dalle ore 14 alle 17 sarà invece la volta dei biscotti natalizi per adulti (prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna), gli autentici “Keks” austriaci preparati con Marion e Laura per portarsi a casa il vero sapore della tradizione. Gli ultimi due laboratori hanno un costo di 25 euro a persona.

Eventi e concerti

Saranno diversi gli appuntamenti lungo il periodo di “Advent Pur”. Il 5 dicembre, con inizio alle 18, ci sarà l’emozionante incontro con San Nicolò e i Krampus. Il 14 dicembre toccherà ai bambini: alle 10.30 con “Il mio primo concerto”, appuntamento interattivo per bambini fino ai 36 mesi per un momento di condivisione e immersione nella musica a cura della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste. Dalle 15 “Pigiama Party” al Palazzo Veneziano con spettacolo musicale interattivo per bambini dai 3 ai 7 anni. Il 15 dicembre dalle ore 20 “Moj Natale”, concerto del coro femminile Igo Gruden & Vokalna skupina Vihar e del gruppo maschile Vihar nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Ugovizza. Il 20 dicembre alle 20.30 sarà la volta delle “Melodie di Natale” con la banda di Pontebba & il Coro Montagnutis Valcanale nella chiesa della Visitazione di Maria Vergine e S. Antonio a Malborghetto. Il 28 dicembre alle 21, appuntamento con il tradizionale concerto gospel dell’Harmony Gospel Singers e il loro “Happy New Year Concert” nella chiesa della Visitazione della Maria Vergine e S. Antonio a Malborghetto. Infine il 29 dicembre dalle 18 appuntamento con “Alla ricerca della luce di Natale”, passeggiata con le lanterne per i bambini e narrazione di fiabe lungo il sentiero Pradischel a Bagni di Lusnizza.

Mercatino e teatro

Il 30 novembre e l’1 dicembre tra le 10.30 e le 18.30, il Palazzo Veneziano di Malborghetto ospiterà un incantevole mercatino natalizio con le varie sale dell’antico edificio che saranno animate da stand di prodotti montani e natalizi, mentre sabato 30 novembre con inizio alle ore 14.30, nel giardino dell’Hotel Saisera, spazio allo spettacolo teatrale dal titolo “Lo Schiaccianoci” a cura di Ana-Thema Teatro (prenotazione obbligatoria all’Ufficio turistico di Malborghetto).

Maca Advent Pur

Un altro servizio offerto confermato anche quest’anno, si chiama “Maca Advent Pur”: l’audioguida che, attraverso la scansione di appositi QR Code, permetterà di ottenere sul proprio cellulare importanti informazioni riguardanti il sentiero.

Torna il calendario monumentale dell’avvento

Infine, come da tradizione, non può mancare il quotidiano appuntamento con il calendario monumentale dell’Avvento, ospitato sulla facciata del Palazzo Veneziano di Malborghetto. Dal 5 dicembre, come in un grande Adventskalender, le finestre dell’elegante edificio cinquecentesco “sveleranno” i soggetti classici delle tradizioni locali e le immagini dell’iconografia natalizia.