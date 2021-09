Rinnovo cariche del sindacato per l’unione provinciale di Udine.

Facendo seguito alle ultime elezioni che si sono svolte a Udine lo scorso 9 settembre, si è appena insediato il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione nazionale consulenti del Lavoro – Unione provinciale di Udine, sindacato unitario di categoria. Gli associati hanno nominato presidente per il triennio 2021 – 2024 il trentasettenne udinese Alessandro Meneguzzi.

“Sarà un incarico all’insegna della continuità con quanto fatto dal precedente presidente, il collega Roberto Re – spiega Meneguzzi –. L’obiettivo dell’associazione, sul territorio, è quello di far maggiormente conoscere la figura del consulente del lavoro, nonché di valorizzarne il ruolo e le competenze in collaborazione con l’Ordine professionale”.

Sono un centinaio i professionisti iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine che sono affiliati all’Ancl provinciale. “Durante i mesi difficili della pandemia ci siamo impegnati, non senza fatica – assicura il neo presidente –, a tradurre i precetti astratti del legislatore nella gestione quotidiana e concreta dei rapporti di lavoro delle ditte da noi assistite. Un ruolo cruciale soprattutto nella guida all’accesso degli ammortizzatori sociali, nella gestione delle tensioni lavorative occupazionali e dei successivi strumenti di crescita per le imprese. Il nostro sforzo continuerà ad essere tale”.

Le nuove cariche.

Le cariche del nuovo consiglio direttivo dell’associazione nazionale consulenti del lavoro – Unione provinciale di Udine eletto il 9 settembre 2021 sono, oltre a Meneguzzi, Tommaso Donda come vicepresidente, Andrea Zarabara come tesoriere, Stefano Vivian come segretario e Alida Climarosti come consigliere. Francesca De Anna è la presidente del Collegio dei Revisori di cui fanno parte anche Cecilia Jannis, Marana Rampino e Robeto Re e Micol Toffoletti come supplenti.

