La 20enne di Pordenone ad Amici 21.

Alice Del Frate, 20 anni, ginnasta della sezione ritmica dell’associazione Sportiva Udinese, è entrata nella scuola più famosa d’Italia, “Amici”. Un grande orgoglio per tutto il Friuli, pronto a fare il tifo per la friulana che in questo modo è entrata nella nuova edizione del talent show di Canale 5, condotto da Maria de Filippi.

Nata a Sacile, Alice è una ginnasta agonista. Nel 2021 partecipato alle gare nazionali di Ginnastica Ritmica con la sua specialità, il cerchio. Oltre alla ginnastica, la sua passione è la danza. Per i provini di “Amici” infatti Alice ha frequentato diversi corsi e stage di danza. È sulle note di “Arcade” di Duncan Laurence che è riuscita a convincere i giudici e maestri della scuola di Canale 5: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro sono stati tutti d’accordo all’unanimità di assegnare un banco alla giovane Alice.

(Visited 287 times, 287 visits today)