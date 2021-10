Trading online: quali cambiamenti aspettarsi dai mercati nel post covid?

Nonostante la campagna vaccinale contro il Sars-Cov-2 proceda a ritmo spedito nella maggior parte dei paesi del mondo, l’emergenza sanitaria non è ancora sotto controllo. A preoccupare è in particolare la variante Delta, i cui contagi sono in aumento e per cui si teme che gli attuali vaccini non riescano a fornire una copertura efficace.

La diffusione del virus ha un impatto non solo dal punto di vista sociosanitario, ma anche dal punto di vista economico. Molti analisti hanno espresso delle preoccupazioni riguardo la ripresa economica, spiegando che un’eventuale incapacità di tenere sotto controllo un nuovo significativo aumento dei casi ed un eventuale rallentamento della campagna vaccinale potrebbero diventare degli ostacoli alla crescita finanziaria.

Le preoccupazioni relative alla ripresa economica non dovrebbero comunque fermare gli investitori dall’operare sui mercati finanziari. Il trading digitale resta ad oggi un ottimo metodo di investimento per provare a sfruttare le opportunità, anche nei periodi di crisi economica. Non tutti i settori sono stati e saranno colpiti allo stesso modo dall’emergenza sanitaria, alcuni settori sono addirittura riusciti a crescere in maniera più veloce rispetto al passato, dimostrando di essere in grado di adattarsi alle avversità, fino al punto di trarne vantaggio.

Trading online sui mercati post covid

Sebbene non si possa ancora parlare di era post covid perchè l’emergenza sanitaria non è stata ancora risolta, si può affermare che la situazione è nettamente migliorata rispetto all’anno scorso. Il trading digitale può diventare dunque una forma di investimento adatta a sfruttare la ripresa economica, a patto che lo si utilizzi al meglio. A questo proposito si consiglia di leggere questa guida al trading online presente sul portale Tradingonline.it, in modo da capire come muoversi in autonomia sui mercati finanziari.

Studiare i mercati e l’analisi tecnica

Il primo suggerimento è di individuare i settori più promettenti sui quali poter investire. Spesso ci si lascia condizionare dalle proprie passioni e si decide di investire su aziende ed assets con i quali si ha un legame affettivo. Il sentimento può portare però a commettere degli errori di valutazione, sarebbe più utile infatti effettuare un’analisi oggettiva e razionale per scegliere i settori su cui investire.

Chiunque si avvicini al trading digitale dovrebbe allora studiare le basi dell’analisi tecnica ed imparare a leggere i grafici. Per muovere i primi passi in questo mondo non è richiesto per forza di essere degli analisti esperti, ma studiando le performance dei traders risulta chiaro che all’aumento delle competenze si associa un aumento dei rendimenti.

Diversificare il portafoglio

Nell’ottica di migliorare il rendimento degli investimenti è consigliabile puntare sulla diversificazione del portafoglio. Destinare tutto il proprio capitale ad un unico asset o settore significherebbe esporsi in maniera eccessiva alle oscillazioni dello stesso. Grazie alla diversificazione è possibile invece ridurre il rischio, provando a compensare le eventuali perdite che potrebbero essere correlate al crollo di alcuni settori.

Con la diversificazione si ha anche la possibilità di inserire in portafoglio degli assets con volatilità maggiore e rendimenti potenzialmente più alti, sfruttando proprio la diversificazione per gestire la volatilità.

Take profit e stop loss

Un errore commesso di frequente dai traders poco esperti è non essere pronti ad uscire dal mercato nel momento giusto. Nella propria strategia di investimento bisognerebbe prevedere l’utilizzo di due strumenti fondamentali, ovvero il take profit e lo stop loss. C

on il primo si stabilisce l’obiettivo di profitto che si intende raggiungere, in modo che la posizione finanziaria venga chiusa in automatico al raggiungimento dell’obiettivo. Con il secondo si definisce invece la perdita massima che si è disposti ad accettare, impostando la chiusura automatica della posizione finanziaria al raggiungimento di questa perdita.

