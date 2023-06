Film a soli 3,50 euro nei cinema del Friuli: ecco dove

I cinema aderenti in Friuli.

Da domenica 11 a giovedì 15 giugno a Cinemazero di Pordenone, al Visionario e al Cinema Centrale di Udine torna “Cinema in festa”. L’iniziativa nazionale è promossa da Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali) e Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), con la Fondazione David di Donatello e la collaborazione del Ministero della Cultura. L’obiettivo? Portare il grande pubblico nelle sale italiane, esaltando l’esperienza cinematografica e trasformando l’estate in una vera e propria festa del cinema! Per l’occasione, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro e darà accesso a tutti i film in programmazione (a esclusione degli eventi speciali).

Ma “Cinema in festa” è ancora una volta l’occasione per ricordare che, in Friuli, Cinemazero e il Centro Espressioni Cinematografiche (per il Visionario e il Centrale) sono enti culturali impegnati nel promuovere attività ed eventi 365 giorni all’anno, sempre comunque a prezzi contenuti, per stare dalla parte del pubblico e rendere l’offerta culturale il più possibile inclusiva.

I film in programma.

Tra i titoli in programma, spiccano quelli italiani: “Rapito”, del maestro Marco Bellocchio, ispirato alla storia vera di Edgardo Mortara, un bambino ebreo strappato alla sua famiglia e fatto convertire al cristianesimo, “Billy”, il film d’esordio di Emilia Mazzacurati, e “Denti da squalo” di Davide Gentile, un racconto di formazione tra spirito fiabesco e approccio realista. E, ancora, a Udine, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

A completare il cartellone, lo spagnolo “Prigione 77″ è un tuffo nella storia con la S maiuscola, ispirato a fatti realmente accaduti, un dramma carcerario sincero e brutale, “Olga”, la storia di una giovane ginnasta ucraina e di un popolo resiliente, di una nazione che non ha mai voluto arrendersi. A Udine inoltre è in programma “Spider-Man – Across the Spider-Verse”, che dopo l’Oscar del primo capitolo, riporta in sala l’uomo ragno di Miles Morales in una nuova avventura nel Multiverso. E sempre con i paradossi temporali gioca “Flash” attesissimo cinecomic targato DC e Warner dedicato all’uomo più veloce del mondo. Nel cast Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck. E infine “La sirenetta“ e “Ritorno a Seul”.