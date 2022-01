I biglietti vincenti della Lotteria Italia in Friuli.

Certo, non sarà il super premio da 5 milioni vinto da un fortunato o una fortunata a Roma, capace di cambiarti la vita. Ma in tempi come questi, anche 20mila euro possono far comodo, eccome.

È questa l’entità dei due premi vinti in Friuli grazie ai biglietti vincenti della Lotteria Italia. I tagliandi sono stati venduti a Udine (numero identificativo Q 225220) e Sacile (R 422337). È questo il verdetto dopo l’estrazione, andata in scena come da tradizione nel giorno dell’Epifania.

I fortunati ora hanno diverse modalità per riscuotere la vincita. Possono presentare il biglietto, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o agli Uffici premi delle Lotterie nazionali. In alternativa, è possibile spedire il tagliando per posta.

