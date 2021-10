Le borse di studio offerte da PrimaCassa Fvg.

Il 15 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande di borsa di studio riservate ai soci e ai figli dei soci di PrimaCassa Credito Cooperativo Fvg.

A questo scopo il Consiglio di amministrazione, con un proprio bando, ha già messo a disposizione 50 borse di studio con media dei voti di almeno 8/10 per le classi 3^ e 4^ superiori del valore di 200 euro; 20 borse di studio di scuola media superiore con la migliore valutazione a partire da 95/100 del valore di 300 euro; 20 borse di studio per il Diploma di Laurea Breve con la migliore valutazione a partire da 105/110 del valore di 650 euro; 20 borse di studio per il Diploma di Laurea Specialistica/ordinaria del valore di 600 euro e 10 borse di studio per il Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico (5/6 anni) con la migliore valutazione a partire da 105/110 del valore di 1.000 euro.

Domande in crescita.

Nell’ultimo triennio, le domande pervenute sono state in costante crescita: 90 nel 2018, 112 nel 2019, 127 nel 2020 per un impegno triennale di 128.550 euro mentre nel 2021 le domande hanno quasi raggiunto il numero di 150 prima della scadenza del bando. Un segnale di forte crescita dell’impegno nella qualità della formazione espresso dai giovani Soci o futuri Soci di PrimaCassa a cui la cooperativa di credito ha risposto sostenendo tutte le domande pervenute.

Anche l’edizione 2021 sarà caratterizzata da un momento formativo dedicato ai giovani soci che, quest’anno, verterà sui temi del risparmio e della visione del proprio futuro. Nel 2020 l’evento, a causa delle restrizioni imposte dalle norme per il contenimento della pandemia da Covid 19, si è svolto in streaming ed ha approfondito le tematiche sulla sostenibilità.

Oltre al valore economico delle borse di studio PrimaCassa, al fine di incentivare la previdenza integrativa, mette a disposizione dei premiati un conto corrente gratuito per tre anni e un contributo di ulteriori 100 euro in caso di prima sottoscrizione di un Fondo pensione proposto dalla banca entro 12 mesi dall’assegnazione della borsa di studio, accompagnato da un versamento minimo di 100 euro.

La presentazione delle domande.

Il bando prevede che i diplomi e le promozioni debbano essere conseguiti nel periodo dall’1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 sul territorio nazionale e la domanda deve essere presentata presso le succursali entro il 15 di ottobre di ogni anno, allegando la certificazione rilasciata dalla scuola /università attestante la votazione avvenuta (non sono previste le autocertificazioni). Informazioni e regolamento sono disponibili sul sito di PrimaCassa: www.primacassafvg.it.

