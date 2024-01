Una raccolta fondi per la famiglia di Pierantonio Petrocca.

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Pierantonio Petrocca. il camionista morto nel tragico incidente sulla Cimpello-Sequals il 2 gennaio, nello schianto con un’ambulanza.

Pierantonio Petrocca aveva 52 anni, era originario di Crotone ma viveva a Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone. Era al primo giorno di lavoro con una nuova ditta quando è rimasto ucciso nello schianto del suo camion con un’ambulanza. Oltre a lui hanno perso la vita la volontaria della Croce Rossa che guidava il mezzo, Graziella Mander, e la paziente che stava trasportando, Claudia Clement.

“Piero è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari in seguito al tragico incidente del 2 gennaio sulla Cimpello-Sequals. Questa raccolta fondi su GoFundMe è un modo per dimostrare la nostra vicinanza ai suoi cari: Piero lascia una moglie e due figli”. Un amico di Petrocca, Donato Amato, ha deciso di avviare una raccolta fondi per i suoi familiari: “Non ti dimenticheremo mai”, ha scritto.



La raccolta fondi ha ricevuto decine di donazioni superando la metà dell’obiettivo prefissato di cinquemila euro ed è raggiungibile al questo link.