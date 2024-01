Schianto a Zoppola, a Pinzano lutto cittadino per l’addio a Graziella

Lutto cittadino a Pinzano per la morte di Graziella Mander.

Sarà lutto cittadino, a Pinzano al Tagliamento, nel giorno dei funerali di Graziella Mander, volontaria della Croce Rossa di Maniago morta nel tremendo schianto sulla Cimpello Sequals, dove l’ambulanza che stava guidando si è scontrata con un camion.

Originaria di Solimbergo di Sequals, Graziella era una figura molto conosciuta e stimata nell’intera comunità dello spilimberghese; oltre al suo impegno come volontaria, infatti, gestiva assieme al marito lo storico locale di Valeriano, il Bar Lucco, in attività dal 1932.

“La comunità che rappresento inizia il suo anno nel dolore per la notizia di quanto accaduto alla nostra concittadina Graziella Mander – ha scritto sui social il sindaco Emiliano De Biasio -. Cittadina attenta e di carattere, ha dedicato la sua vita al volontariato in Croce Rossa, oltre a coltivare la storica realtà della famiglia del marito, Roberto, a cui, assieme alle figlie Serena e Marina e ai parenti tutti, va il nostro profondo dolore e vicinanza”.

“Dolore che estendiamo a tutte le vittime di quanto accaduto e che ci ha trovati sgomenti nell’aspettare notizie certe, poi tragicamente arrivate. Graziella si è spesa molto nel supporto alla comunità in particolare nel periodo Covid, ma non solo, in generale quale punto di riferimento CRI, per momenti formativi e di intervento a sostegno dell’Associazionismo locale e del volontariato di Protezione Civile”.

“Credo che il modo migliore per ricordare Graziella sia praticare, tenacemente e con passione, quel volontariato che tanto la caratterizzava – continua il post del primo cittadino -. L’Amministrazione, sicura di interpretare il pensiero dei propri concittadini, ha scelto di istituire per il giorno delle esequie, che verrà di seguito comunicato, una giornata di Lutto Cittadino”.