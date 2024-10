Al Sentiero di Ares è nata “una star”: si chiama Enigma ed è un emù

Enigma è un emù ospite del Sentiero di Ares.

“A star is born”, è il titolo di un famosissimo film, ed è vero, è nata una stella: solo che in questo caso, Lady Gaga non c’entra nulla; la protagonista di questa ribalta si chiama Enigma ed è una femmina di emù, ospite del Sentiero di Ares di Carlino, un centro che accoglie animali abbandonati o in difficoltà.

I suoi video stanno conquistando centinaia di utenti social e fanno incetta di “like” sulla pagina social del Sentiero: impossibile resistere alle sue corse sgraziate e alle sue piume arruffate. Saltella con scarsa leggiadria, gioca con cani (un po’ sorpresi da questa allegra “irruenza”), dorme con le caprette ed è diventata una vera e propria mascotte.

E’ arrivata al centro nel maggio 2024: “Aveva circa 2 mesi – è il racconto dell’associazione -. Enigma, a differenza dei nostri altri ospiti, non ha una storia particolare alle spalle. Diciamo che è arrivata qui a portare quella ventata di positività, allegria e cucciolanza ignorante di cui tutti noi avevamo bisogno. Per caso o per destino è arrivata al momento giusto, mentre ci lasciava per sempre uno dei pilastri fondamentali del Sentiero… Lei è stata la salvezza di fronte a un dolore troppo grande e lo è ogni giorno con la sua spettinata mattitudine”.

Anche se ha un amore (non corrisposto) per un cane cieco, anch’esso ospite del Sentiero, Enigma è “cresciuta” con una capretta e una pecora e la sera rientrano per dormire tutte assieme nel recinto.

Insomma, con una simile espressione e una personalità tanto travolgente, come si fa a resistere all’entusiasmo di questo simpatico pennuto? E infatti Enigma si è conquistata già i cuori di centinaia di fan.

Uno dei video delle matte corse di Enigma, postata dal Sentiero di Ares: