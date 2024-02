Carnevale 2024: tutti gli appuntamenti della bassa friulana

Gli appuntamenti con il Carnevale nella Bassa Friulana.

Carnevale 2024 è alle porte e sono diverse le iniziative in tutta la regione che renderanno omaggio a maschere, coriandoli e frittelle, in special modo nella bassa friulana. Ad aprire la querelle di eventi sarà la palestra comunale di Ronchis, che sabato 3 febbraio dalle ore 16 vedrà sfilare per le vie del paese grandi e piccini che verranno premiati, grazie all’ associazione Insieme ai bambini.

Sabato 10 febbraio invece, a Latisanotta, ci sarà lo ‘special event’ carnevale per tutte le età, una festa che si terrà all’ interno del capannone riscaldato e che vedrà uno spettacolo con bolle giganti e altri coinvolgenti giochi , mentre dalle 17,30 prenderà vita il ballo in maschera con la ormai conosciuta e stimata Top Dance Friuli.

Domenica 11 saranno il gruppo mamme di Pertegada, assieme ai genitori del gruppo carnevale, alla croce rossa di Udine e ai ragazzi di AnimaPerte a regalare l’opportunità di riunirsi assieme con vari giochi , ma soprattutto la sfilata che partirà alle 14 dall’ asilo fino a piazza Santo Spirito. A seguire, crostoli, frittelle e tanta musica.

Domenica 11 e martedì 13 il carnevale darà spettacolo anche e soprattutto all’oratorio di Latisana P.G. Frassati dove, dalle 14, 30, ci saranno i giochi gonfiabili, crostoli, frittelle e tanta musica targata dj Yesh. Le premiazioni non mancheranno, dalla maschera più bella, a quella più giovane, al gruppo più numeroso. Martedì 13 febbraio grande festa anche a Palazzolo dello Stella dalle 14,30, grazie alla collaborazione delle associazioni locali, i genitori degli alunni dell’ istituto comprensivo e scuola per l’infanzia, centro di aggregazione giovanile e Maravee Animazione presso l’area festeggiamenti. Truccabimbi, animazione, musica e giochi di squadra, mentre alle 15,30 sarà d’obbligo la sfilata delle maschere lungo le vie del paese.