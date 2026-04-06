I luoghi dell’anima di Pasolini e Turoldo: il Friuli apre le porte delle sue Case Museo

Due giganti della cultura del Novecento, uniti da un weekend dedicato alla memoria e alla bellezza dei luoghi che ne hanno plasmato il pensiero: il 18 e 19 aprile 2026 il Friuli Venezia Giulia partecipa alla seconda edizione delle Giornate internazionali delle Case della Memoria, aprendo al pubblico le stanze vissute da Pier Paolo Pasolini (Casa Colussi) e Padre David Maria Turoldo.

Da Casa Colussi alla casa natale di Turoldo

L’iniziativa globale, che coinvolge oltre 400 realtà in tutto il mondo, vede in regione la partecipazione di due centri d’eccellenza: Casa Colussi – Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia e il Centro Studi Padre David Maria Turoldo di Sedegliano.

“Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo”, ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. “Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione per scoprire i territori e la nostra storia in modo nuovo”.

Il programma delle visite in FVG

Le giornate del 18 e 19 aprile offriranno percorsi guidati e approfondimenti multimediali per immergersi nell’attività letteraria e poetica dei due autori.

Casa Pier Paolo Pasolini (Casarsa): Situata nella casa materna di via Guidalberto Pasolini, la sede del Centro Studi sarà accessibile con visite guidate gratuite sabato e domenica (10.30-12.30 e 15.00-19.00).

Casa Padre David Maria Turoldo (Sedegliano): La casa natale del frate poeta a Coderno ospiterà percorsi alla scoperta della sua figura sabato (15.00-18.00) e domenica (10.00-13.00), arricchiti da ascolti e filmati d’epoca.

Un evento internazionale patrocinato dal Ministero

Promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura, l’evento vede la collaborazione dei principali comitati internazionali Icom e la media partnership di Rai Italia. Le prenotazioni per l’accesso ai luoghi dei “Grandi” restano attive sul portale ufficiale dell’associazione fino al 15 aprile.