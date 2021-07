La chiusura del locale in Friuli dopo il focolaio di Covid.

Dopo la festa, che si è tenuta lo scorso 17 luglio, si era scatenato un focolaio di Covid di notevoli dimensioni. E ora, per il locale in Friuli che ha ospitato l’evento, arriva lo stop.

Accade a Roveredo in Piano, al “Papi on the Beach”. I contagiati sarebbero una cinquantina, molti dei quali con meno di 30 anni.

Marco Odorisio, Questore di Pordenone, ha disposto la chiusura del pubblico esercizio per 75 giorni in virtù di diverse violazioni, dagli assembramenti al ballo senza mascherina. Il locale è già stato colpito da analogo provvedimento in passato e ora ne è stata proposta dal Questore la revoca della licenza, come da comunicazione al sindaco di Roveredo in Piano.

(Visited 459 times, 459 visits today)