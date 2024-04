A mettere in atto la truffa, un finto medico.

Ancora un’anziana vittima della truffa dell’incidente: questa volta, però, a chiamare la donna non è stato un sedicente carabiniere o un falso avvocato, ma un finto medico. L’uomo ha telefonato ieri sera ad una signora di 87 anni di San Daniele del Friuli e si è spacciato per un medico del pronto soccorso.

Dopo averle detto che un suo familiare aveva avuto un incidente, le ha chiesto soldi per curarlo. Poco dopo, un uomo (forse lo stesso, forse un complice) si è presentato a casa dell’anziana e lei, in preda alla preoccupazione, gli ha consegnato gioielli in oro e contanti per un valore di circa 4.500 euro. Sulla truffa indagano i carabinieri.