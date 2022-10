Colpo di scena, il Friuli ha il suo ministro: è il pordenonese Luca Ciriani

Luca Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento

Giorgia Meloni ha presentato al presidente Mattarella i nomi del suo esecutivo: il pordenonese Luca Ciriani sarà ministro per i Rapporti con il Parlamento e giurerà domattina alle 10 al Quirinale.

Un colpo di scena, dato che ormai non si pensava che il Fvg potesse avere un rappresentante nel nuovo governo. Capogruppo uscente, e riconfermato solo pochi giorni fa, di Fdi al Senato, Ciriani, 55 anni e una laurea in lettere moderne, ha iniziato il suo percorso politico come militante e poi dirigente giovanile del Msi.

Nel 1995 è stato eletto consigliere comunale a Fiume Veneto con An; tre anni dopo è stato eletto consigliere regionale ed è diventato assessore regionale allo sport della giunta di Roberto Antonione. Successivamente è stato capogruppo in Regione di An, per poi confluire nel Pdl (diventando vicepresidente del Fvg nella giunta Tondo), fino a scegliere Fdi nel 2015.

Nel 2018 è arrivata l’elezione al Senato dove è stato nominato capogruppo, facendo inoltre parte prima della commissione Difesa e poi Giustizia. Alle politiche del 2022, viene eletto nel collegio uninominale con il 50,34% dei voti, per poi essere riconfermato capogruppo in Senato di Fdi, ruolo che ora dovrà essere di qualcun altro.