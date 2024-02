Giù le compravendite di case, ma non i prezzi: ecco quanto si spende a Udine e in provincia

Comprare e vendere casa a Udine e in Friuli

Transazioni immobiliari in calo, ma i prezzi di mercato tengono: di quanto costa comprare casa a Udine e in Friuli si è parlato in un incontro per la presentazione del report Fiaip Monitora che ha confermato come l’abitazione sia ancora il bene rifugio per eccellenza per le famiglie friulane.

La flessione delle transazioni e le cause.

Le compravendite calano sia a livello regionale, sia a quello provinciale e cittadino: se tra il 2018 e il 2021 sono aumentate di oltre il 24%, tra il 2022 e il 2023 c’è stata una flessione del 10,5%. A spiegarne le cause sono stati il presidente regionale Fiaip Stefano Nursi ed il presidente provinciale Fiaip Luca Macoratti: si tratta sostanzialmente dell’aumento dei tassi sui mutui, della situazione socio-economica e geopolitica internazionale e dell’inflazione.

Quanto costa comprare casa a Udine e in Friuli.

Nel 2023, in città la tipologia di immobile più venduta è la casa o la villa, seguita da tricamere, mini e bicamere; diverso in provincia dove sono i mini quelli più venduti, cui seguono bicamere, tricamere e, ultima, villa/casa.

A Udine, le zone più costose sono il semi-centro nord (viale Volontari, via Gorizia, zona Monti) con un prezzo tra i 700 e i 3500 euro al metro quadrato; e il centro storico (tra i 900 e i 4mila). Di contro i costi più bassi si registrano nell’area est (via Cividale e San Gottardo) e quella sud-ovest (via Lumignacco e Sant’Osvaldo) con quotazioni tra i 250 e i 2100 euro al metro quadro.

In provincia, invece, aumentano i prezzi nelle località turistiche con un mercato delle seconde case che rimane vivace come a Tarvisio (tra i 500 e i 2900 al metro quadrato) e a Lignano dove si possono raggiungere i 7000 euro al metro. “Rileviamo – ha spiegato Macoratti -, che le nuove costruzioni meno energivore rimane una nicchia di mercato nonostante sia un obiettivo ambito”.

Gli affitti.

La vice presidente Fiaip di Udine Veronica Di Val ha presentato l’andamento del mercato locativo, evidenziando l’ottimo momento del settore e ponendo l’attenzione sulla difficoltà di reperire immobili da destinarsi alla locazione.

Nel capoluogo di provincia, un mini arredato può costare tra i 400 e i 600 euro al mese; per i bicamere si va dai 500 ai 600 per uno non arredato, ai 550/650 per uno arredato. A salire i tricamere (550/700 oppure 600/900) e le case/ville (dai 700/1000 euro al mese non arredate ai 750/1100 arredate). Infine, un dato sugli universitari: un posto letto in singola, a Udine costa in media 243 euro al mese.