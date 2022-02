I concerti in programma in Friuli.

Si scaldano i motori in Friuli per i grandi concerti dell’estate. Grandi novità a Palmanova, come a Majano, mentre cresce l’attesa per il calendario di Lignano. Fra i grandi concerti già annunciati nell’estate di Palmanova troviamo quelli delle star del gypsy punk mondiale Gogol Bordello (9 luglio) e del cantautore americano Ben Harper e Innocent Criminals (2 agosto).

Il prossimo 12 luglio la Piazza Grande della città stellata ospiterà, inoltre, un evento di livello musicale assoluto, che vedrà protagonisti sul palco due autentiche leggende della musica italiana: Antonello Venditti e Francesco De Gregori. “Siamo soddisfatti che ripartano, si spera definitivamente, i grandi eventi dal vivo – ha commentato Giuseppe Tellini, sindaco di Palmanova –. La città stellata e la sua meravigliosa piazza sono pronti ad accoglierli così come abbiamo fatto negli ultimi anni, diventando un luogo ideale per eventi di artisti nazionali e internazionali. Il nome della città stellata diventa così simbolo, oltre che di storia, anche di musica, arte e socialità. Ci piacerebbe festeggiare, con questi eventi, una ritrovata pacificazione internazionale”.

Ha scaldato i motori anche il festival di Majano. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi del concerto della star del rap italiano Marracash, il festival di aggiunge un altro pezzo da novanta al calendario musicale della sua 62esima edizione. Sabato 13 agosto 2022 a scatenare il pubblico del festival sarà Caparezza, rapper, cantautore, intellettuale, performer di livello assoluto, artista eclettico fra i più amati dal pubblico italiano. Prima volta per lui sul palco di Majano.

