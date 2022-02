I lavori a Udine.

Si è tenuta oggi la consegna del lavori di realizzazione della rotonda all’incrocio tra via Molin Nuovo e via Fusine. “L’opera – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini – prevede la realizzazione di una rotonda al posto dell’attuale incrocio, la realizzazione di nuovi marciapiedi, la sistemazione della fermata del bus e l’adeguamento dell’illuminazione pubblica”.

I lavori saranno eseguiti, per un importo di 296.768 euro, dalla F&B Costruzioni Immobiliari srl di Nimis. “Lungo via Fusine – ha aggiunto Michelini – verrà anche realizzato un dosso dissuasore, segnalato da debita segnaletica verticale e con segnaletica orizzontale catarifrangente, in corrispondenza di un nuovo attraversamento pedonale”. I lavori inizieranno lunedì 7 marzo e dureranno 120 giorni. “Con questo intervento, che i residenti di Paderno e Udine nord attendevano da anni, mettiamo in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della città andando a tutelare l’incolumità non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni”, conclude il vicesindaco.

