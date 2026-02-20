Ultimi posti disponibili per i corsi gratuiti dell’Enaip.

Mancano pochi giorni alle prime partenze e restano gli ultimi posti disponibili per partecipare ai percorsi IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore erogati da EnAIP FVG: quattro corsi gratuiti in partenza tra fine febbraio e metà marzo che uniscono formazione tecnica e tirocinio in azienda.



A caratterizzare anche questa edizione è il coinvolgimento di partner di rilievo: i percorsi, infatti, sono sviluppati in collaborazione con Costa Crociere S.p.A., PMP Industries S.p.A. e con il Cluster Legno Arredo, con l’obiettivo di costruire competenze aderenti ai fabbisogni reali delle imprese e facilitare l’ingresso, o il rientro, nel mondo del lavoro.

Come funzionano i corsi.

I corsi hanno una durata complessiva di 800 ore, con 400 ore di stage in azienda, e sono aperti a disoccupati, non occupati e occupati. Per le persone disoccupate è prevista inoltre un’indennità di partecipazione pari a 3,50 euro per ogni ora di lezione, a sostegno della frequenza e del percorso di riqualificazione professionale.

Il primo avvio è fissato a Tolmezzo, dove il 27 febbraio 2026 parte il percorso “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – Gestione contabile e buste paga”. Il 9 marzo 2026 prendono il via due corsi: a Trieste il percorso “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – Tour Expert”, realizzato in collaborazione con Costa Crociere S.p.A., e a Pasian di Prato il corso dedicato alla “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Robotica industriale per le imprese 4.0”, in collaborazione con PMP Industries S.p.A.. A Pordenone, infine, il 16 marzo 2026 parte il percorso “Tecniche per la realizzazione artigianale dei prodotti del Made in Italy – Interior Designer”, sviluppato insieme al Cluster Legno Arredo, con un focus sulle tecniche legate al Made in Italy e alla filiera dell’arredo.

Oltre allo stage, i percorsi IFTS si caratterizzano per una didattica fortemente orientata all’occupabilità e per un’impostazione costruita insieme alle imprese, così da rispondere ai fabbisogni professionali reali. Al termine viene rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV), valido in ambito nazionale ed europeo; i crediti formativi possono inoltre essere riconosciuti dalle università regionali.

La partecipazione è totalmente gratuita grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Informazioni su requisiti di accesso, sedi, calendario e modalità di candidatura sono disponibili sui sito di EnAIP FVG https://www.enaip.fvg.it/it/46693 e sul sito dedicato alla formazione IFTS in FVG https://www.formazioneiftsfvg.it/