Dal Friuli agli Stati Uniti, doppia nomina per il professor Marco Sartor

Marco Sartor è diventato Honorary research scholar alla St. John’s University e vice presidente del Decision Sciences Institute

Doppia nomina dagli Stati Uniti per Marco Sartor, professore di Ingegneria economico-gestionale dell’Università di Udine. Sartor è diventato “honorary research scholar” alla St. John’s University di New York e vice presidente. e componente Board of directors del Decision Sciences Institute (DSI) di Houston (Texas).



Sartor è delegato dell’Ateneo alla formazione continua ed è stato delegato al placement con i rettori Roberto Pinton e Alberto Felice De Toni. È anche fondatore e presidente dell’Associazione dei laureati in ingegneria gestionale (Alig) che da oltre 20 anni organizza la Fiera del lavoro Fvg.

I due incarichi rafforzano i rapporti accademici tra l’Ateneo friulano e gli Usa. Grazie al ruolo alla St. John’s University, Sartor potrà seguire da vicino e consolidare i progetti di ricerca e di didattica condivisi tra l’Università di Udine e l’Ateneo newyorchese. La collaborazione è nata tre anni fa con il percorso dedicato al “Management interculturale”, con sede alla St. John’s, al quale hanno già partecipato 56 studenti di Ingegneria gestionale dell’Ateneo udinese. Una iniziativa consolidata grazie anche al sostegno di Danieli, ABS, Fondazione Friuli e Alig.

Una seconda partnership con St. John’s riguarda l’alta formazione professionalizzante dell’Executive master of business administration (Emba) concepito dall’Ateneo friulano con Confindustria Udine. Quest’anno, infatti, i 35 studenti del master seguiranno a New York un corso intensivo.

Le parole del professor Marco Sartor.

“La nomina alla St. John’s University rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, un’opportunità concreta per rafforzare un ponte accademico tra Udine e New York – dichiara il professor Marco Sartor –. In un contesto internazionale complesso, la cooperazione tra università è uno strumento fondamentale per costruire dialogo, innovazione e crescita condivisa. L’obiettivo è consolidare una presenza stabile dell’Università di Udine negli Stati Uniti, creando percorsi strutturati e continuativi per studenti, docenti e imprese. Ne consegue un potenziamento del posizionamento dell’Ateneo nel panorama accademico globale e delle relazioni internazionali, strategiche per la formazione e la ricerca. In più, far parte del Decision Sciences Institute ci dà la possibilità di trasformare queste esperienze in un modello virtuoso di internazionalizzazione capace di generare valore per il territorio friulano e per i nostri partner americani”.

La St. John’s University e il Decision Sciences Institute

La St. John’s University è una storica università privata cattolica con sede a New York. Fondata nel 1870 è riconosciuta per l’eccellenza accademica in numerosi ambiti, tra cui business, management, scienze sociali e discipline sanitarie. Con campus nel Queens e a Manhattan, oltre a sedi internazionali, l’ateneo si distingue per una forte vocazione globale e per l’attenzione all’integrazione tra formazione, ricerca e impatto sul territorio.

Il Decision Sciences Institute è un’associazione accademica internazionale che, dal 1968, riunisce studiosi, docenti e professionisti impegnati nello studio e nell’applicazione delle “decision sciences”. Si tratta di discipline orientate al miglioramento dei processi decisionali nelle organizzazioni. L’istituto promuove conferenze scientifiche internazionali, pubblicazioni accademiche e reti di collaborazione tra università e mondo professionale a livello globale. (sg)