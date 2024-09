Gli eventi da non perdere sullo Zoncolan.

Autunno, tempo di migrare: per i malghesi e i pastori appena ridiscesi a valle con mandrie e greggi, per il grosso dei turisti che sono tornati agli uffici e alle scuole. Per chi ha tempo e voglia di fare il percorso al contrario, però, è proprio ora che nelle Alpi Carniche, il comprensorio dello Zoncolan – seppure mai stravolto dal turismo di massa- offre il suo volto migliore: pace e tranquillità, sentieri semideserti, ritmi via via più lenti, alberi infiammati di sfumature dal giallo al viola, abitanti del bosco che si fanno vedere e sentire, nuove erbe che profumano gli alpeggi, una luce calda che ridisegna i profili delle montagne… È tutto questo a ispirare il calendario di ottobre di Experience, il programmamesso a punto da Visit Zoncolan con escursioni e passeggiate guidate a tema, adatte a tutti gusti, le gambe e le età.

Pennellate d’autunno.

Sembra ormai essere diventata una moda del turismo, ma qui la cosiddetta Indian Summer è da sempre quello che deve essere: uno spettacolo spontaneo, messo in scena da Madre Natura. “Semplicemente” il bosco che cambia d’abito prima di spogliarsi per l’inverno e indossa tinte meravigliose che, come in una tavolozza, non solo convivono, ma si mescolano in giochi cromatici sempre diversi. Ecco allora che le Experience sul tema non forzano la mano né si inventano nulla di nuovo, ma selezionano i luoghi e le date migliori per assistere al fenomeno del foliage: si comincia sabato 5 al lago Avostanis e all’omonima cima (camminata di 4 ore, impegno medio), mentre il bis -non per tutti- è in programma domenica 20 al lago di Bordaglia con protagonisti i larici che lo circondano (camminata di 6/7 ore, impegno alto). Da non trascurare nemmeno le date dedicate ai tramonti, fenomeno che, peraltro, non può che accendere ulteriormente le tinte autunnali: il 4 sul Crostis e il 10 sul Duron.

Altra emozione di stagione è il bramito del cervo, evento naturale affascinante e suggestivo che si verifica durante la stagione degli amori dei cervi, di solito tra settembre e ottobre. Non servono buone orecchie per sentire i maschi del branco emettere il loro potente richiamo, ma un binocolo per osservarli senza disturbare (e la torcia frontale per il rientro). Un’esperienza indimenticabile. L’appuntamento è nel pomeriggio di venerdì 4 con ritrovo a presso la sede di Visit Zoncolan a Sutrio, per una passeggiata medio-facile.

Nuova stagione, nuove fiabe.

Il comprensorio incanta anche i bambini, con sempre nuove avventure, all’insegna di natura, leggende, fiabe. Tutti i sabati e le domeniche di ottobre (dall’11 anche i venerdì), è in programma l’amatissima Lanternata nel Bosco, che conduce piccoli curiosi in una passeggiata magica, sulle orme degli animali, cadenzata da aneddoti e racconti di vita in Carnia. Mercoledì 16 ottobre, avventura per bambini tra mito e realtà, al castelliere e la torre di Tolmezzo, nei boschi proprio attorno alla città. Parte da Raveo la family adventure di domenica 27 ottobre: passeggiata facile lungo il torrente, per raggiungere la cascata “nascosta” di Cladonda, tra una sorpresa e l’altra della natura. Un vero tuffo nel mistero, infine, mercoledì 30 ottobre, quando si andrà Cercando le streghe ai piedi del Tenchia, con una facile escursione ad anello tra i boschi di Cercivento. Da ricordare poi gli appuntamenti family fissi (ed eventualmente extra, su prenotazione): le passeggiate nel bosco con le lanterne e degustazione di prodotti tipici al fortino (venerdì e sabato sera) e le visite alla stalla con degustazione di formaggi al caseificio (sabato e domenica mattina).

Erbe spontanee da scoprire. E gustare.

Le erbe spontanee di primavera-estate sono ormai andate, ne assaporeremo l’aroma nei formaggi d’alpeggio o nelle conserve di chi è stato previdente, ma nuovi germogli e nuovi odori popolano i prati anche ora, giusto prima che la neve li metta a riposo. Da segnalare, dunque, che il 27 ottobre prende il via un ciclo di quattro passeggiate a tema, che si concluderà a dicembre, durante le quali imparare a riconoscere, raccogliere e utilizzare fiori, foglie, frutti, cortecce, radici e fusti della flora locale, perfetti per tisane, liquori e piatti dal gusto e le proprietà unici. È compresa anche la degustazione di prodotti locali a base di erbe spontanee, appunto.

Prenotazioni on line

Le attività di Experience hanno quote di partecipazione a partire dai 20 euro ad adulto, mentre per bambini e ragazzi sono previste scontistiche diverse e in alcuni casi la gratuità. A seconda dell’impegno e della difficoltà, sono solitamente adatte anche ai bambini dai 6 anni in su (per i più piccoli è sempre possibile confrontarsi e accordarsi con la guida). È disponibile il noleggio di bastoncini e lampade frontali. Per conoscere nei dettagli e prenotare le esperienze ed escursioni sul sito di Visit Zoncolan.