Francesco Santin era originario di Azzano Decimo.

Una notizia che ha scosso profondamente la comunità di Azzano Decimo: è venuto a mancare Francesco Santin, brillante manager della Ralph Loren, deceduto a soli 36 anni a causa di un malore. Francesco, residente a Milano da tempo, era originario del quartiere Bembo , dove vivono ancora i suoi familiari. Francesco è deceduto a Milano, dove viveva e lavorava.

Francesco era una mente brillante, un giovane con una carriera in forte ascesa e una passione per i viaggi. Amava esplorare il mondo e condivideva spesso sui social le immagini dei luoghi che visitava. Nel corso della sua carriera, Francesco aveva dimostrato grande talento e determinazione, scalando posizioni importanti nel settore commerciale. Dopo un’esperienza in Decathlon, aveva intrapreso una nuova avventura nel mondo delle catene di abbigliamento, fino a diventare assistant general manager e customer support presso Ralph Lauren a Milano, un ruolo di prestigio che testimoniava le sue capacità manageriali e la sua dedizione al lavoro.

Oltre alla madre Paola, Francesco lascia il padre Angelo Santin, figura conosciuta ad Azzano Decimo per il suo ruolo di vicepresidente dell’associazione Capo di Sotto, che ogni anno organizza i festeggiamenti in onore della Madonna del Bembo, e la sorella Chiara. Il dolore che ha colpito la famiglia Santin si è rapidamente diffuso in tutta la comunità di Azzano Decimo, che si stringe attorno a loro con affetto e solidarietà alla famiglia.