Le decine di migranti rintracciati nella notte in Friuli.

La rotta balcanica sembra riprendere vigore in Friuli. La testimonianza arriva dalle scorse ore, quando sono state trovate sul territorio decine di migranti.

Il rintraccio più corposo è avvenuto tra Pozzuolo e Mortegliano, con una cinquantina di uomini sorpresi a camminare in strada dopo la mezzanotte. Un altro gruppo, a non grande distanza, è stato trovato fra Castions di Strada e Pozzuolo.

Un’altra decina di clandestini è stata fermata nelle prime ore di oggi dai carabinieri in via Lumignacco a Udine. Sono in corso per tutti gli accertamenti, anche sanitari.

(Visited 258 times, 258 visits today)