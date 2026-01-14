Musica e solidarietà: la maratona della Discostajare Streetband tra dono e concerti

La maratona solidale della Discostajare Streetband.

Sabato 17 gennaio 2026 la DISCOstajare Streetband trasforma la passione per la musica in un gesto concreto di solidarietà, organizzando una giornata speciale in collaborazione con l’Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS) – sezioni di Carlino e Pozzuolo del Friuli – e con il coinvolgimento di AFDS Giovani e ADMO.

La mattina sarà dedicata a una donazione di sangue di gruppo presso l’ospedale di Udine, con la partecipazione dei membri della band, volontari, amici e familiari. L’iniziativa non solo contribuisce in modo diretto al fabbisogno di sangue, ma vuole anche sensibilizzare la comunità sull’importanza di un dono volontario, consapevole e regolare.

Nel pomeriggio, la musica diventerà uno strumento di vicinanza e condivisione. La band farà visita all’Opera Pia Coianiz e all’Associazione Volare Insieme Onlus di Tarcento, offrendo due brevi concerti. L’obiettivo è portare allegria ed energia agli ospiti e agli operatori delle strutture, creando momenti di partecipazione e inclusione.

Questa giornata rappresenta un esempio concreto di come musica, cultura e volontariato possano camminare insieme, unendo l’entusiasmo che la band porta nelle piazze al valore della partecipazione attiva e della vicinanza alle persone più fragili.

Nata nel 2017 a Morsano di Strada, la DISCOstajare Streetband è composta da giovani musicisti che suonano fiati, percussioni e fisarmonica. Il loro repertorio spazia dal pop alla dance e alla disco, fino a reinterpretazioni di brani tradizionali, con l’intento di rendere strumenti “classici” moderni, accessibili e coinvolgenti per tutte le età.