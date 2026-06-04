La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio.

Al via la 93ª Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, in programma dal 5 al 7 giugno tra il Parco e Villa di Toppo Florio, con un calendario ricco di appuntamenti e un’edizione che guarda al rinnovamento. Saranno oltre 30 gli eventi a ingresso libero, con più di 300 vini da degustare nell’Enoteca dei Sensi, protagonisti anche della Gran Selezione Buri Vinum Loci, giudicata da degustatori di Ais, Assoenologi, Assosommelier, Associazione Le Donne del Vino Fvg, Fisar e Onav.

L’edizione di quest’anno assume il titolo di “La Vetrina delle Anteprime”, grazie a un progetto pluriennale di rinnovamento che porterà a Buttrio prime uscite di libri, nuovi vini, spettacoli e proposte mai viste o assaggiate prima. Non mancherà il tradizionale Palio delle Botti, con sei squadre in gara: due di Buttrio, due di Corno di Rosazzo, una di Manzano e una di Chiopris Viscone. Spazio anche alla proclamazione della miglior vetrina a tema Fiera, con 17 negozianti del paese che hanno aderito all’iniziativa.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 5 giugno alle 18.30, nella Sala Pier Paolo Pasolini, al secondo piano di Villa di Toppo Florio. Nell’occasione saranno svelati i vini vincitori della Gran Selezione Buri Vinum Loci e le migliori vetrine del paese, votate dai bambini dell’Asd Buttrio nell’ambito dell’iniziativa La Fiera in Vetrina, promossa da Vignaioli in Buttrio, Buttrio 100 Attività per Te e Sagre dai Ucei e de Viscje.

Il programma di venerdì 5 giugno

La giornata inaugurale si apre alle 17, nella Sala Pier Paolo Pasolini di Villa di Toppo Florio, con la tavola rotonda “Cantine, l’unione fa la forza. Riprogettare la strategia delle PMI del vino: sviluppare aggregazioni per i mercati e per una maggiore efficienza di sistema”. Interverranno Luca Castagnetti, direttore del Centro Studi Management Divino di Studio Impresa, e Marco Rabino, presidente di Unidoc FVG, con la moderazione di Maurizio Cescon, giornalista economico del Messaggero Veneto.

Alle 18.30, sempre nella Sala Pier Paolo Pasolini, si terrà l’inaugurazione ufficiale della 93ª Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, con le premiazioni della Gran Selezione Buri Vinum Loci e de La Fiera in Vetrina. A seguire, brindisi nella Sala Isi Benini, al secondo piano della villa, e apertura dello stand ristorazione.

Alle 20.30, al primo piano di Villa di Toppo Florio, sarà inaugurata la mostra fotografica “Fusioni”, con foto di Elena Peressoni e testi, in forma di Haiku e Tanka, di Piergiovanni Bernardon. La serata si chiuderà alle 21, nell’area spettacoli, con lo spettacolo teatrale “Imbottigliato per gli amici”, a cura di RiMe MuTe, di e con Matteo Bellotto.

Il programma di sabato 6 giugno

Sabato la Fiera entra nel vivo già dalla mattina. Dalle 10 alle 18, nel parco di Villa di Toppo Florio, si terrà “A spasso con gli Alpaca”. Alle 10, con ritrovo all’ufficio IAT, è in programma “Nati per leggere”, con letture per bambini dai 3 agli 8 anni.

Alle 10.30, con ritrovo all’ingresso di via Sottomonte del parco di Villa di Toppo Florio, partirà “Buri in bici”, una pedalata ecologica lungo le Lippe e tra i vigneti, con conclusione in villa e pastasciutta per tutti.

Alle 11, nella Sala Isi Benini, spazio a La Teca delle Anteprime con la presentazione del libro “Gherardo Freschi – Un friulano dell’Ottocento tra scienza, visione europea e azione concreta”, di Stefano Cosma e Cristina Burcheri. A seguire, assaggio esclusivo dei vini della Cantina di Ramuscello e di Emilio Bulfon. Sempre in mattinata, nel centro cittadino, si svolgerà l’aperitivo della Fiera in paese, con incontri organizzati dai Vignaioli in Buttrio e da Buttrio 100 Attività per Te.

Alle 11.30 apriranno gli stand ristorazione. Nel pomeriggio, alle 12.30, nella Sala Isi Benini, è prevista la presentazione “Alla scoperta del radar di Cerchiorosso”, con Stefano Cosma in dialogo con Lorenzo Pacorini.

Alle 16.30, sempre nella Sala Isi Benini, si terrà l’incontro “Viticoltura di montagna: 12 anni di ricerca, risultati agronomici ed enologici a 865 m di altitudine a Forni di Sotto”, con Stefano Cosma e Roberto Baldovin, accompagnato da un assaggio in anteprima di vini PIWI. In contemporanea, con ritrovo all’ufficio IAT e su prenotazione alla Pro Loco Buri, partirà “Dal museo al Parco”, spettacolo itinerante tra storia e natura di e con Matteo Bellotto.

Alle 17.30, al Museo della Civiltà del Vino del Friuli Venezia Giulia, si terrà la visita guidata “Dalla terra al calice – viaggio nella memoria contadina di Buttrio”, con Veronica Tomasettig, replicata anche alle 19. Sempre alle 17.30, nel parco di Villa di Toppo Florio, spazio al Palio delle Botti, la tradizionale corsa che unisce competizione, forza e spirito di squadra. Le premiazioni sono previste alle 18.30.

Sempre alle 18.30, nel parco di Villa di Toppo Florio, aprirà “Vinum Expo – Mostra mercato con degustazioni, tra ambiente e archeologia”, al costo di 15 euro a persona per degustazioni illimitate. In caso di maltempo l’evento si sposterà nella Sala Pier Paolo Pasolini.

Alla stessa ora, nella Sala Isi Benini, La Teca delle Anteprime proporrà la presentazione del libro “All’Ebbrezza – La prima volta in ogni sorso”, di Alicia Dorey. Stefano Cosma dialogherà con Roberto Da Re Giustiniani di Kellermann editore, con una degustazione di vini dimenticati in cantina.

La serata proseguirà alle 20.30, con ritrovo all’ufficio IAT, con “Natura, archeologia e cultura al Lapidarium e nel parco di Villa di Toppo Florio”, percorso guidato da Veronica Tomasettig. Alle 21, nell’area spettacoli, chiusura di giornata con l’intrattenimento musicale del duo Acoustic Songbook.

Il programma di domenica 7 giugno

Domenica, dalle 10 alle 18, nel parco di Villa di Toppo Florio, tornerà l’appuntamento con “A spasso con gli Alpaca”. Alle 10, nella Sala Pier Paolo Pasolini, si terrà la tavola rotonda “L’enoturista statunitense: profilo, propensione all’acquisto e interesse verso i territori italiani”, basata sul Rapporto dell’Osservatorio del Turismo del Vino di Città del Vino. Interverranno Denis Pantini, economista e responsabile Agrifood e Wine Monitor Nomisma, Iacopo Mestroni, direttore di PromoTurismo FVG, e Iole Piscolla, responsabile progetti speciali di Città del Vino.

Alle 10.30, con ritrovo all’ufficio IAT e su prenotazione, si svolgerà “Stappa la fantasia”, laboratorio di riciclo creativo con tappi di sughero per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto e per ragazzi. L’iniziativa sarà replicata anche alle 17.

Alle 11.30, nella Sala Isi Benini, La Teca delle Anteprime proporrà la presentazione del libro “Contro (racconti sullo sport)”, di Paolo Patui, seguita dalla degustazione in anteprima del Pinot Grigio ramato Ermacora. Alla stessa ora apriranno gli stand ristorazione, dove alle 12.30 si terrà anche l’incontro a tavola fra amici “Sapori e ricordi”.

Nel pomeriggio, alle 15, con ritrovo all’ufficio IAT e su prenotazione alla Pro Loco Buri, tornerà lo spettacolo itinerante “Dal museo al Parco”, di e con Matteo Bellotto, riproposto anche alle 18.

Alle 16.30, nella Sala Isi Benini, nuovo appuntamento con La Teca delle Anteprime e la presentazione del libro “Radio Judrio”, di Barbara Pascoli, insieme alla presentazione del nuovo bando letterario I racconti dello Schioppettino. A seguire, degustazione di Schioppettino di Prepotto. Sempre alle 16.30, con ritrovo all’ufficio IAT, è previsto il percorso guidato da Veronica Tomasettig “Natura, archeologia e cultura al Lapidarium e nel parco di Villa di Toppo Florio”.

Alle 18, con ritrovo all’ufficio IAT, prenderà il via “In cammino… Scatti d’Autore in collina”, con il concorso fotografico. Alle 18.30, al Museo della Civiltà del Vino del Friuli Venezia Giulia, si terrà l’ultimo appuntamento con “Dalla terra al calice – viaggio nella memoria contadina di Buttrio”, guidato da Veronica Tomasettig.

La Fiera si concluderà alle 21, nella Sala Isi Benini, con le premiazioni del concorso “Scatti d’Autore in collina” e, in contemporanea nell’area spettacoli, con l’intrattenimento musicale Vini e Vinili, a cura di Taste e Soundlab.