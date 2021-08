Nuovi furti commessi in Friuli.

Purtroppo i ladri, si sa, non vanno mai in ferie. Anche nel fine settimana appena trascorso si sono registrati diversi furti. Il primo è stato messo a segno a Udine, in una villetta di via Cormor Alto. Forzando la porta del garage e approfittando del fatto che i proprietari fossero in ferie, i ladri sono entrati nell’abitazione e hanno portato via diversi gioielli in oro, il cui valore è attualmente in corso di quantificazione.

Un altro furto è stato commesso nella giornata di ieri in via Cadorna a Talmassons. Anche in questo caso i banditi, scassinando una finestra, sono riusciti ad entrare nella casa e hanno sottratto vari monili in oro del valore di oltre 10mila euro.

E sempre oltre i 10mila euro è il bottino di un altro furto con scasso commesso a Reana del Rojale, in via Nogaredo. I ladri sono riusciti ad aprire la porta di casa e hanno sottratto i preziosi, facendo perdere le loro tracce. Sugli episodi indagato i carabinieri.

