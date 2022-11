Incidente a Doberdò del Lago

Un incidente si è verificato questo pomeriggio nel territorio di Doberdò del Lago, lungo la viabilità del Vallone.

Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro una pianta. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari inviati dagli infermieri della centrale Sores.

Sul luogo dell’incidente è arrivata una ambulanza proveniente da Monfalcone che ha assistito l’uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Ci sono voluti 40 minuti per riuscire ad estrarlo dalla vettura danneggiata: l’operazione è stata svolta in piena sinergia tra i sanitari e i vigili del fuoco.

Poi l’uomo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza, stabile. Ha riportato diversi traumi in più parti del corpo, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.