Elezioni comunali, Mattiuzza nuovo sindaco di Nimis. I risultati a Pordenone e Monfalcone

I risultati delle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia.

I primi risultati ufficiali delle elezioni comunali che hanno coinvolto quattro amministrazioni del Friuli Venezia Giulia arrivano da Nimis: Fabrizio Mattiuzza appoggiato dalla lista “Obiettivo Nimis” è stato eletto sindaco del Comune di Nimis con 795 voti, pari al 63,55 per cento delle schede valide. Sergio Bonfini, delle liste “Chei mancul piês” e “Nimis riparte” ha ottenuto invece 456 voti pari al 36,45 per cento.

Le elezioni comunali a Monfalcone.

E’ ormai praticamente certa a Monfalcone la vittoria del centrodestra: con 32 su 36 sezioni rilevate, Luca Fasan (appoggiato da Fdi, Lega, Fi, Popolo della Famiglia e Lista Fasa Sindaco Cisint per Monfalcone) è avanti con quasi il 71% delle preferenze. Segue, distanziato, Diego Moretti (Pd, Monfalcone civica e solidale, Progressisti per Monfalcone e Insieme con Moretti) che ha registrato poco più del 26% di preferenze. Bou Konate di Italia Plurale per ora è al 2,98%.

I risultati delle elezioni comunali a Pordenone.

Il centrodestra è avanti pure a Pordenone, anche se il distacco è meno marcato: con 13 sezioni rilevate su 51, Alessandro Basso (appoggiato Fi, Lega, Fdi, Pordenone Civica, Pordenone Cambia Lista Ciriani) risulta avere il 52,64% delle preferenze. Dietro a lui Nicola Conficoni (Pd, Italia Viva, Un’altra Pordenone; Il Bene in Comune, Lista Civica Pordenone in Salute) si ferma per ora al 36,50%. Marco Salvador sta ottenendo l’8,12% di preferenze mentre Anna Ciriani il 2,74%.