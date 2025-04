Maltempo, caduti 100mm di pioggia sulle Prealpi. Le previsioni per le prossime ore

PIoggia intensa sul Friuli.

Il fronte che sta interessando il Friuli Venezia Giulia sta portando pioggia intensa. I cumulati complessivi più elevati sono stati registrati sulle Prealpi con oltre 100 mm. In pianura sono caduti complessivamente da 50 ad 80 mm, valori inferiori sulla fascia alpina. Sulla costa soffia Scirocco moderato con raffiche a 50-60 km orari.

L’evoluzione meteo.

Nelle prossime ore e fino a metà pomeriggio avremo ancora piogge diffuse in genere moderate o abbondanti ad ovest, più intense ad est, anche temporalesche, in attenuazione con il passare delle ore. Nevicate solo al di sopra dei 2300 m circa.

Sulla costa lo Scirocco potrebbe temporaneamente intensificarsi con qualche raffica fino a 60-70 km orari e possibili mareggiate per poi calare con il passare delle ore. Anche in quota vento moderato da sud-ovest. Quindi il fronte si porterà verso est lasciando la regione in serata. Tuttavia successivamente continueranno ad affluire correnti umide sudoccidentali in quota e di Scirocco al suolo che potranno portare rovesci sparsi, specie sulle Prealpi, con altre piogge anche localmente abbondanti.

Gli effetti della pioggia in Friuli.

Dall’inizio dell’allerta è pervenuta alla Sala Operativa Regionale un’unica segnalazione relativa

all’allagamento di una cantina nel comune di Tricesimo. Tutti i corsi d’acqua permangono al di sotto dei livelli di guardia salvo puntuali superamenti registrati su alcuni idrometri secondari; non sono attesi superamenti significativi delle portate critiche nelle prossime ore. Nella giornata odierna non sono previste maree significative, l’altezza d’onda rilevata dall’ondametro al largo di Grado ha raggiunto il valore massimo di 1.30 m alle 10:30