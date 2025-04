Luca Fasan nuovo sindaco di Monfalcone: superato il 70%

I risultati delle elezioni a Monfalcone.

Luca Fasan, appoggiato dalle liste “Lega per Fasan Sindaco”, “Cisint per Monfalcone – Fasan Sindaco” “Fratelli d’Italia per Fasan Sindaco” “Forza Italia – Fasan Sindaco” e “Il popolo della famiglia” è stato eletto sindaco del Comune di Monfalcone con 8272 voti, pari al 70,87 per cento delle schede valide.

Diego Moretti delle liste “Partito Democratico”, “Monfalcone civica e solidale”, “Insieme per Moretti” e “Progressisti per Monfalcone”, ha ottenuto 3057 voti pari al 26,19 per cento, mentre Bou Konate della lista “Italia Plurale” ha ottenuto 343 voti pari al 2,94 per cento.

Cisint: “Risultato storico a Monfalcone”.

Sul risultato delle elezioni a Monfalcone arriva anche il commento dell’On. Anna Maria Cisint: “Grazie a tutti i miei concittadini per questo ulteriore straordinario risultato che dimostra che Monfalcone vuole continuare la strada del buon governo e del rinnovamento intrapresa nel 2016, ma soprattutto mostra la vicinanza della città per la battaglia che ho intrapreso per la salvaguardia della nostra identità e della nostra cultura e il rispetto dei nostri ordinamenti di fronte alla prevaricazione islamica. La sinistra, infatti, anziché parlare di programmi e scelte per il futuro ha voluto trasformare questo voto amministrativo prima di tutto in un referendum contro le politiche legalitarie e di sicurezza che sono alla base della trasformazione del nostro territorio. Contro la mia persona soprattutto sono stati usati metodi inqualificabili di denigrazione e basse scorrettezze”.

“I monfalconesi hanno giudicato il lavoro fatto, le opere pubbliche realizzate, il rilancio della nautica e del porto, l’attenzione per i soggetti fragili e hanno bocciato sonoramente chi si era proposto di riportare la città a un passato di degrado, abbandono e di tolleranza verso l’immigrazione fuori controllo. Anche la protervia di una lista tutta islamica per sostenere un candidato sindaco musulmano è stata radicalmente respinta e isolata, mostrando che c’è una volontà generale di chiudere la stagione delle provocazioni dei Centri islamici illegali condannati dal Consiglio di Stato. Questo risultato ha una grande valenza nazionale perché dimostra che è pagante la buona amministrazione assieme alla pretesa che chi vive nel nostro Paese deve rispettare i nostri ordinamenti”.

“E’ un esempio per tutti di come può essere affrontata la questione cruciale della eccessiva presenza straniera con politiche che hanno il consenso degli elettori come sta avvenendo, con risultati storici, in tutte le ultime consutazioni. Il voto è il segno che la città guarda avanti ed è a fianco del centrodestra proiettato a completare l’azione in corso e a far valere il ruolo e i bisogni della città a livello regionale e nazionale, anche in vista delle prospettive di crescita dei nostri cantieri, che vogliamo affrontare secondo gli impegni presi dalla Lega nel suo congresso nazionale. Il mio ringraziamento a tutti gli elettori è quello dell’impegno a continuare a stare vicino alla città per nuovi grandi traguardi”.