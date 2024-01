Fumo da Casa Cavazzini, museo evacuato: ecco cosa è successo

Evacuato il museo di Casa Cavazzini nel pomeriggio.

Nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, è stato evacuato il museo di Arte Contemporanea ospitato a Casa Cavazzini a Udine. All’origine della decisione, un guasto all’impianto di climatizzazione e umidificazione dell’edificio che ha portato alla fuoriuscita di fumo.

Essendo lunedì, il museo era chiuso al pubblico, ma in via precauzionale sono stati fatti uscire gli addetti comunali che si trovavano all’interno. Attivati dall’allarme, sul posto sono tempestivamente giunte due squadre dei vigili del fuoco del comando di Udine, con l’automezzo, coordinati dal funzionario di turno Lilia Pecile. Una volta arrivati, i pompieri hanno individuato il malfunzionamento dell’impianto e lo hanno messo in sicurezza. Non ci sono stati danni né alle persone né alle opere d’arte. L’impianto di umidificazione dell’aria dovrà essere ripristinato anche per garantire la corretta conservazione dei quadri.