Eva Pascoli è la prima presidente donna dell’Ordine degli Psicologi del Fvg

Eva Pascoli nuova presidente dell’Ordine Psicologi Fvg.

Eva Pascoli è la nuova Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi FVG: per la prima volta dalla sua costituzione, nel 1989, la guida dell’organismo regionale è stata affidata a una donna. Succede a Roberto Calvani che ha presieduto la categoria negli ultimi due mandati e che è anche il Segretario del Consiglio nazionale: con il pensionamento dello scorso 31 dicembre, decadrà anche da quell’incarico nelle prossime settimane, restando comunque a disposizione come consulente del nuovo gruppo dirigente regionale.

Pascoli è stata designata, all’unanimità – anche questa è una prima volta assoluta -, dal Consiglio dell’Ordine nella prima seduta dopo le elezioni, che avevano visto trionfare, la scorsa settimana, la corrente di Progetto Psicologia, che era riuscita a far eleggere tutti i candidati presenti nella squadra. Alla consultazione tra i colleghi, Pascoli aveva raccolto un vero e proprio plebiscito, con 509 preferenze su 1.033 votanti.

“Sono presidente grazie alla fiducia di colleghe e colleghi, costruita in anni di condivisione e di lavoro in rete. È una fiducia che mi commuove, ha qualcosa di sacro”, le sue prime parole dopo l’elezione. Tra le priorità del mandato, la continuità del Bonus Psicologo FVG, nato da un accordo tra Ordine, Regione e Ardis, che ha già garantito un supporto psicologico a tanti giovani e alle loro famiglie. Inoltre, il proseguo del Comitato Pari Opportunità.

Non meno importanti saranno i temi della Psicologia scolastica e della/o Psicologa/o di base. Sarà fondamentale garantire il Servizio agli iscritti, che prevede non solo informazione e formazione, ma anche attività di consulenza gratuita a supporto degli aspetti legali, amministrativi e contabili, all’avvio della libera professione e dell’imprenditoria, nonché la stipula di Convenzioni ad hoc. Verrà valorizzata la formazione continua, anche in collaborazione con l’Ordine Nazionale, nonché la tutela della specificità professionale rispetto ad altre figure, pur sostenendo possibili connessioni e collaborazioni.

“Vogliamo dare visibilità alla professione e sensibilizzare la cittadinanza alla cultura psicologica attraverso i mezzi di informazione, contatti con la Regione, gli Enti Locali, l’Università e le altre professioni, portando avanti e implementando le attività della Casa della Psicologia a Udine – ha ricordato Pascoli -. Tanto è stato costruito in questi anni per la politica professionale da chi mi ha preceduta e mi dispiace che la metà degli aventi diritto non abbia espresso il proprio voto“.

“Il nostro obiettivo – ha continuato -, è arrivare alle persone, un Ordine a cui psicologhe e psicologi siano orgogliosi di appartenere. Sono felice della squadra che siamo, colleghi e colleghe impegnati in vari settori della Psicologia, alcuni già con esperienza in campo ordinistico – ha concluso -. Sono certa che potremo fare molto anche attraverso i gruppi di lavoro. Per compiere alcune azioni importanti, bisogna essere nel posto giusto e al momento giusto. Spero di essere anche la persona giusta”.

Eva Pascoli, 46 anni, vive a Ragogna. Lavora come Dirigente Psicologa presso la SOC di Oncologia dell’ASUFC, sede di Udine. È Didatta dell’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Familiare e Relazionale “Naven” di Udine, Supervisore EMDR per l’Europa. Già Consigliera dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi FVG per il mandato 2019-2024, nel quale è stata Referente per il Gruppo Comunicazione.